Військовий експерт розповів, чи очікувати Україні "сюрпризів" від російських військ на Донбасі

Військовий експерт Олег Жданов розповів, яка наразі ситуація на Луганському напрямку, де тривають бої за Сєвєродонецьк, та чи очікувати Україні ще "сюрпризів" від російських військ на Донбасі.

Про це він сказав в інтерв'ю ТСН.ua.

Так, за словами військового експерта, Росія, попри втрати, буде і надалі кидати у бій військових для взяття Сєвєродонецька та усієї Луганської області.

"Ми там (ред. - на Донбасі) не можемо просуватися. Щодо Сєвєродонецька, то тут забагато ейфорії. Нам там вдалося стабілізувати фронт, ми трохи просунулися вперед у самому місті, дай Бог нам утримати це місто. Дійсно, у них резервів немає, наступальний потенціал спадає, але є конвеєр. Вони просто з коліс кидають людей у бій та поповнюють втрати у техніці та особовому складі", - зазначає Жданов і додає, що, можливо, будуть перекинуті деякі підрозділи з інших напрямків для того, щоб зосередитися саме на Сєвєродонецьку, Лисичанську і на Луганській області. На цих 5%, які ми сьогодні контролюємо.

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Військовий експерт також прогнозує, що напруга на сході України найближчим часом зберігатиметься.

"Я думаю, що напруга найближчими тижнями навряд чи там буде спадати", - говорить він.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 103-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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