Військовий експерт розповів, чи дозволить Росії часткова мобілізація знову піти у наступ

Військовий експерт Петро Черник розповів, чи дозволить часткова мобілізація в РФ знову піти у наступ російським військам в Україні чи вона спрямована на утримання вже окупованих після 24 лютого територій.

Про це він розповів у коментарі ТСН.ua.

Так, експерт не виключає, що Росія може знову піти у наступ у деяких ділянках фронту.

"Не можна недооцінювати противника. Я наведу історичні паралелі. Після Сталінградської битви стало зрозуміло, що Німеччина програє. Нагадаю, Сталінградська битва закінчилася у лютому 1943 року, а війна закінчилася у вересні 1945 року. Два з половиною роки лилася кров. А на зламі 44-45 років німці здійснили блискучу контрнаступальну операцію, так звану Арденнську операцію у південно-західну Бельгію. От чому я цей приклад наводжу? Гітлер знав, що вони приречені, але вони билися. І ця операція їм не допомогла вирішити проблему війни, але вони все ж таки її організували. Тому не можна недооцінювати пораненого звіра", - заявив Черник.

Більше того він зазначив, що Путін не за яких умов не сяде на лаву підсудних.

"Тому я упевнений на 100%, що Путін не сяде на лаву підсудних. Його арештувати нема кому. Усі тирани, які програють - погано закінчують... Давайте тверезо оцінювати, ці люди не приймуть поразку. А якщо так, то усвідомлюємо, що цей бій надовго. Чи може все обсипатися за один день? Може, таке може статися. Радянський Союз помер за три дні під час ГКЧП. Це сталося. Румунський лідер Чаушеску у 1989 році втратив владу за один день. Але робити ставку на такі речі не є мудрістю. Тому готуємося до важкого протиборства. Не буде легко. Ми увійшли у Харківську ейфорію - блискуча і якісна операція. Але пора з ейфорії виходити, бо ворог ще доволі пильний. У підсумку ми не програємо, але я не прихильник того, що перемога буде швидкою", - наголосив експерт.

Нагадаємо, що диктатор Володимир Путін 21 вересня оголосив в Росії часткову мобілізацію та підписав відповідний указ.

"Вона стосується лише тих, хто перебуває в запасі та хто проходив службу в лавах Збройних сил РФ, має певні військово-облікові спеціальності та відповідний досвід... Мобілізаційні заходи в РФ розпочнуться сьогодні", - заявив очільник Кремля.

Раніше експерт пояснив, чому оголошення загальної мобілізації в Росії буде значним ударом по режиму Путіна.

Читайте також: