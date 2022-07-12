Військовий експерт розповів, чи може Росія почати третю фазу масштабного наступу і в який місяць

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що в липні буде ще позиційна війна, а уже в серпні розпочнеться рух на фронтах або з українського боку, або з російського.
Експерт пояснив, що Росія намагатиметься закінчити наступальні дії до 11 вересня - до того, коли окупаційна влада запланувала провести так звані "референдуми" про приєднання окупованих українських територій до РФ.
Про це військовий експерт Олег Жданов розповів в інтерв’ю ТСН.ua.
"Восени може бути більше політичних подій, ніж воєнних. Ще місяць тому Путін казав, що "спецоперація" буде завершена через 120 днів, через 4 місяці. Це випадає орієнтовно на 1 жовтня. На 11 вересня вони хочуть призначити проведення "референдумів" на окупованих територіях, а для цього треба закінчити наступальні дії. Не можна готувати "референдум", коли ти ще захоплюєш території. Ти повинен визначитися з кордонами, а потім готувати та проводити "референдум". Тому я думаю, що Росія буде намагатися чимшвидше закінчити виконання політичних завдань, які вони перед собою поставили. Передусім, це взяття Донецької та Луганської областей в адміністративних кордонах, а потім уже буде підготовка. Але, знову ж таки, Росія не може зупинитися в наступальних діях. Як тільки вони зупиняються в наступальних діях, стають в оборону, ми починаємо завдавати вогневих ударів, тому їм потрібно постійно поповнювати свої війська для утримання цих рубежів. Якщо ми ще почнемо нарощувати зусилля, тоді ми можемо говорити, що настав час переходити в контрнаступ", - сказав Жданов.
За словами військового експерта, російські війська перебувають зараз в такому стані, що вони не можуть ані наступати, ані оборонятися.
"Російські війська перебувають в такому стані, що, з одного боку, вони вже не можуть наступати. Ми спостерігаємо, що вони уже тиждень топчуться на сході, не можуть відновити наступальний потенціал. Той, який був, коли вони брали Сєвєродонецьк чи Лисичанськ. З іншого боку, вони не можуть перейти до оборони, бо ми тут же починаємо контратаки їхніх позицій і завдання вогневого ураження. Тому я думаю, що цей місяць (липень - ред.) може бути ще позиційна війна, а от уже в серпні ми можемо отримати початок руху на фронтах або з російського боку, або з нашого", - вважає експерт.
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