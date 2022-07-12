Військовий експерт розповів, чи може Росія почати третю фазу масштабного наступу і в який місяць

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що в липні буде ще позиційна війна, а уже в серпні розпочнеться рух на фронтах або з українського боку, або з російського.

Експерт пояснив, що Росія намагатиметься закінчити наступальні дії до 11 вересня - до того, коли окупаційна влада запланувала провести так звані "референдуми" про приєднання окупованих українських територій до РФ.

Про це військовий експерт Олег Жданов розповів в інтерв’ю ТСН.ua.

Також читайте Перші вісім іноземних суден зайшли до українських портів за українським зерном

"Восени може бути більше політичних подій, ніж воєнних. Ще місяць тому Путін казав, що "спецоперація" буде завершена через 120 днів, через 4 місяці. Це випадає орієнтовно на 1 жовтня. На 11 вересня вони хочуть призначити проведення "референдумів" на окупованих територіях, а для цього треба закінчити наступальні дії. Не можна готувати "референдум", коли ти ще захоплюєш території. Ти повинен визначитися з кордонами, а потім готувати та проводити "референдум". Тому я думаю, що Росія буде намагатися чимшвидше закінчити виконання політичних завдань, які вони перед собою поставили. Передусім, це взяття Донецької та Луганської областей в адміністративних кордонах, а потім уже буде підготовка. Але, знову ж таки, Росія не може зупинитися в наступальних діях. Як тільки вони зупиняються в наступальних діях, стають в оборону, ми починаємо завдавати вогневих ударів, тому їм потрібно постійно поповнювати свої війська для утримання цих рубежів. Якщо ми ще почнемо нарощувати зусилля, тоді ми можемо говорити, що настав час переходити в контрнаступ", - сказав Жданов.

За словами військового експерта, російські війська перебувають зараз в такому стані, що вони не можуть ані наступати, ані оборонятися.

"Російські війська перебувають в такому стані, що, з одного боку, вони вже не можуть наступати. Ми спостерігаємо, що вони уже тиждень топчуться на сході, не можуть відновити наступальний потенціал. Той, який був, коли вони брали Сєвєродонецьк чи Лисичанськ. З іншого боку, вони не можуть перейти до оборони, бо ми тут же починаємо контратаки їхніх позицій і завдання вогневого ураження. Тому я думаю, що цей місяць (липень - ред.) може бути ще позиційна війна, а от уже в серпні ми можемо отримати початок руху на фронтах або з російського боку, або з нашого", - вважає експерт.

Читайте також: