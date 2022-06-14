Військовий експерт розповів, чи можливе захоплення Луганщини і чим це загрожує

Наразі ймовірність оточення українських військ у Луганській області низька.

Хоч є просування противника у напрямку Слов'янська на Донеччині, але у напрямах Бахмута і траси Лисичанськ-Бахмут навпаки ЗСУ відсувають окупантів у напрямку Попасної.

Про це в інтерв'ю ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

"Тут все залежить від стійкості оборони і тих обставин, які складаються на лінії зіткення", - наголосив експерт.

За його словами, обстановка на полі бою може змінюватися у будь-яку мить. Як приклад навів Сєвєродонецьк: "Десь ми чимось поступилися, а дещо відвоювали. Лінія зіткнення з росянами постійно рухається в обидва напрямки".

Експерт додає, що наразі українські військові повністю контролюють промзону в Сєвєродонецьку: "Незважаючи на те, що противник намагається з півдня відрізати місто від річки, у нього поки що нічого не виходить".

Жданов зауважує, що Лисичанськ географічно набагато краще розташований, ніж сам Сєвєродонецьк: місто на високому березі річки і з нього можна зробити форпост.

"З військової точки зору це (захоплення Луганщини - Ред.) не несе такої великої загрози. Так, буде прикро, що ми втратимо частину території, але з політичної токи зору це буде такий програш. Бо Росія буде намагатися зробити з цього захоплення таку помпу, що вони перемогли, вони звільняють "ЛНР", яку вони визнали напередодні війни. Ось в цьому сенсі так. Що стосується продовження бойових дій, то немає сумнівів, що російські війська продовжть наступ на Донецьку область. Ці дві області для них є гловними. Скріш за все, головний напрямок наступу буде на Краматорськ з метою або витіснення наших військ з Донецької області, або спробою оточення між Краматорськом, Слов'янськом і Лиманом", - розповів експерт.

Нагадаємо, Олег Жданов назвав, яке озброєння та в якій кількості потрібне Україні для контрнаступу.

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