Військовий експерт розповів, чи можливий наступ росіян на Одесу на початку 2023-го

Американські ЗМІ пишуть, що країна-агресорка Росія на початку 2023-го може наступати Одесу.

Ці заяви військовий експерт Дмитро Снєгирьов вважає сумнівними. Адже наразі російські окупанти дуже повільно просуваються у Донецькій області. Протягом останнього місяця загарбники просунулись максимум на 3-5 км.

Таку думку військовий експерт висловив в ефірі національного телемарафону 31 липня.

"У РФ не вистачає навіть ресурсу для виходу на адмінкордони Донецької області. Після захоплення так званої Світлодарської дуги, що значно посилило позицію окупаційної армії, ми бачимо досить повільне просування окупантів Донецькою областю. Всі подібні сценарії щодо захоплень в Одеській області, перенесення театру військових дій в глиб України викликають певні сумніви", - наголосив Снєгирьов.

Як повідомлялося, видання Foreign Policy писало, що на початку 2023-го Росія може розпочати новий масштабний наступ на Україну. Мета цього "серйозного російського наступу" - захоплення Одеси та південно-західного узбережжя. Крім того, окупанти будуть намагатися відрізати Україну від Чорного моря.

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