Військовий експерт розповів, чи передав Іран РФ свої балістичні ракети і як у Кремлі торгуються зі США

Заступник директора Центру армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь вважає, що Іран поки що не передав Росії свої балістичні ракети. Якщо б це сталось, то окупанти б уже обстрілювали ними українську енергетичну інфраструктуру.

Про це він сказав у інтерв'ю ТСН.ua.

"Наскільки я розумію Іран тягне з постачанням Росії балістичних ракет. Бо якщо б вони вирішили дати їм ці ракети, то я впевнений, вони б уже летіли на Київ та на інші українські міста. Особливо на фоні того, що відбувається у Херсоні. Зараз крило, яке умовно можна назвати "голубами миру", а це - Патрушев та його оточення намагаються посилати сигнали щодо мирних переговорів. В пресі було повідомлення, що нібито Салліван має постійний контакт з Патрушевим. І тут складається пазл, що Патрушев намагається контактувати зі США. Путін намагається донести свою готовність до переговорів, щоб Захід почав впливати на Україну та Зеленського. Але на фоні повних провалів на полі бою - це виглядає недоречно", - пояснив експерт.

Михайло Самусь наголосив, що Іран не очікував такої бурхливої реакції на те, що він постачає зброю Росії.

"Іран повірив Путіну, що РФ продасть їм ядерні технології. А я впевнений, що РФ їм цього поки не дала. І тут Патрушев може тиснути на Саллівана, що вони, мовляв, можуть передати Ірану ці технології", - пояснив військовий експерт.

Іранська зброя на війні проти України

Російські терористи почали активно обстрілювати Україну іранськими дронами. ЗСУ від початку війни знищили вже приблизно понад 400 іранських безпілотників, які ця держава передала агресору.

В Ірані спочатку агресивно заперечували постачання Росії своїх дронів, проте згодом таки визнали цей факт. Там заявили, що мовляв передали їх РФ ще до початку повномасштабної війни проти України. Проте у США категорично заперечили цю інформацію.

Sky News з посиланням на свої джерела повідомило, що Іран у серпні відправив до Росії одну із партій своїх дронів. Натомість держава-терористка доправила до аеропорту в Тегерані літак, який перевозив 140 млн євро та комплекси NLAW, Stinger і Javelin.

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