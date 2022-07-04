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Військовий експерт розповів, де очікувати наступного масованого наступу росіян

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Військовий експерт розповів, де очікувати наступного масованого наступу росіян

Фото: Associated Press

Військовий експерт Петро Черник розповів, де очікувати наступного масованого наступу російської армії.

Про це він сказав ТСН в ефірі "1+1" в рамках телемарафону.

"Головна лінія протиборства буде проходити по містах Сіверськ, Соледар. Там є річка - це природна перепона. Але ще і до неї противнику треба дійти. Я би не ставив питання, що неминуче цей великий клаптик по Краматорськ включно буде закритий найближчими днями", - заявив Черник.

Він також додав, що противник дійсно має велику перевагу в артилерії, але за останні півтори тижні ми були свідками того унікального явища, яке називається "бавовна" - це вже новітня ідіома у новітній українській військовій термінології, і кількість їхніх боєкомплектів зменшилася.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 131-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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