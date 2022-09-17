Військовий експерт розповів, до якої пастки можуть потрапити окупанти у Херсоні

Російські окупанти вже розуміють абсурдність наказів свого керівництва, але повинні їх виконувати.

Про це під час Єдиного телемарафону сказав військовий експерт Олександр Коваленко.

"У напрямку Херсона, де наш контрнаступ не дуже залежить від річок, відбуваються дуже цікаві події. Я не виключаю, що найближчим часом по межі міста він (Херсон – ред.) буде блокований ЗСУ. Будь-який відступ збройних сил Росії буде неможливим, особливо, якщо буде збільшена повноводність Інгульця. На сьогоднішній день, я так розумію, російське командування перелякане чи шоковане саме контрнаступальними діями ЗСУ, щоб робить ганебні помилки", - сказав він.

Нагадаємо, після початку нового контрнаступу українські війська досягають успіхів на півдні, маючи амбітну мету — повернути більшу частину окупованої Росією Херсонщини до кінця року.

Мапа війни 16 вересня: біля Херсона ЗСУ вдарили по ворожому складу боєприпасів

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