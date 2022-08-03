Військовий експерт розповів, хто захищає шляхи постачання зброї до України

Безпеку шляхів постачання зброї через всю Україну до фронту забезпечують Сили спецоперацій. А питаннями безпеки постачання озброєння через країни-транзитери займаються НАТО та західні розвідки.
Водночас Росія дуже хоче організувати полювання на постачання озброєння до України.
Про це військовий експерт Олег Жданов розповів в інтерв’ю ведучій Наталії Мосейчук.
"Вони (росіяни – ред.) дуже хочуть організувати полювання на постачання озброєння. І, до речі, останнім часом навіть Генеральний штаб (ЗСУ – ред.) у своїх зведеннях відзначає, що через територію Білорусі закидаються диверсійно-розвідувальні групи, особливо вздовж західних областей України. Але в нас є такий рід військ як Сили спеціальних операцій. Вони будувалися і навчалися виключно по західних стандартах. Це їхнє головне завдання – оберігати всю логістику стосовно постачання озброєння, використання західного озброєння і таке інше", – повідомив військовий експерт.
Він також висловив думку, що питанням транспортування західного озброєння для України територією Польщі займаються НАТО і розвідки США, Великої Британії.
"Я так розумію, що там розвідки працюють зараз, не покладаючи рук, стосовно зачищення російської агентури і забезпечення безпеки. Навіть сьогодні в умовах, що Росія погрожує чим завгодно, слава Богу, терористичних актів і терористичних атак не спостерігаємо. Тож будемо сподіватися, що спецслужби цих країн дуже ретельно працюють на цим питанням (безпеки шляхів постачання озброєння до України – ред.)", – розповів Жданов.
Нагадаємо, раніше Жданов також розповів, чому США та інші західні союзники не дають Україні достатньо зброї для деокупації захоплених РФ територій.
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