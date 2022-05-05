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Військовий експерт розповів, коли почнеться звільнення українських територій від окупантів

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Військовий експерт розповів, коли почнеться звільнення українських територій від окупантів

Associated Press

Звільнення українських територій від російських окупантів може початися не раніше червня.

За словами військового експерта Олега Жданова, перед тим, як іти в наступ, потрібно сформувати підрозділи з новим озброєнням і навчити особовий склад ним ефективно користуватись.

Про це Жданов сказав у коментарі ТСН.ua.

"Про звільнення цих територій ми зможемо почати з вами розмову десь в червні, не раніше", — сказав Жданов.

За його словами, спочатку потрібно отримати техніку, яку Україні пообіцяли західні партнери, сформувати підрозділи військових і навчити особовий склад.

"Тобто, щось там терміново для підтримки військ буде передаватися на фронт. Але в малих кількостях. Масоване постачання і підрозділи, оснащені західними зразками техніки – не раніше червня з’являться на фронті. Чому? Бо треба навчити людей", — зазначив Жданов.

Крім того, сьогодні Україна має сили та засоби для утримання займаних позицій, тому окупанти найімовірніше не матимуть жодного успіху в наступі.

"Вони атакуватимуть наші позиції, але не думаю, що вони матимуть успіх. Ми 4 тижні вистояли при найгірших умовах. А тепер у нас умови покращуються, а у них – погіршуються", — наголосив експерт.

Жданов також підкреслює, що сьогодні у росіян триває деградація і особового складу, і військової техніки. Росіяни починають використовувати радянську техніку, яка значно слабша за сучасне українське озброєння.

"Вони зараз знімають зі зберігання стару радянську техніку. Приклад – Т-80. Це остання розробка СРСР (періоду 1980-х років). НАТО називало його "танк прориву". Проте, знову ж таки, є "але". Справа в тому, що на Т-80 стоїть газотурбінний двигун від гвинтокрила. І він працює не на дизелі, а на авіаційному газі. Запас ходу у нього не 500 км по паливу, а всього на всього 300 км. А при атакуючих діях – то і 200-220 км", — розповідає експерт.

Справа в тому, що ціна авіаційного газу значно вища, ніж дизелю. Крім того, ці танки ніколи не проходили модернізацію. За словами Жданова, "які б вони гарні не були, але технічно вони набагато гірші, ніж навіть те, що було у нас на початку цієї війни".

Експерт каже, що самохідних артилерійських установок у РФ вже набагато менше. На фронті у Росії вже з’явилися старі причепні гаубиці Д-20 дальністю 20 км. Тобто Росія значно знижує свій бойовий потенціал. А ще не відомо, в якому технічному стані перебуває ця техніка після 50 років зберігання.

"Мабуть спочатку вона потребує ремонту, а потім вже постановки у війська. А у нас навпаки йде якісний підйом і збільшення вогневих можливостей за рахунок отримання більш технологічного озброєння західних зразків", — зазначив експерт.

До того ж, у Росії закінчується військовий резерв, тому на базі Артилерійської академії в Санкт-Петербурзі росіни вже відкрили 3-місячні курси для навчання офіцерів-артилеристів, як було у Другу світову війну. 

Нагадаємо, українській ППО вдається збивати російські ракети, які ті запускають по Україні, і для країни-агресорки неможливо налагодити виробництво нових ракет найближчим часом. Експерт розповів, скільки ще окупанти зможуть бомбити Україну.

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