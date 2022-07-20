Військовий експерт розповів про російський слід у скандалі з постачанням зброї

Через виявлення у КНДР ракетних двигунів начебто українського виробництва Україні почали пригадувати інший скандал 15-річної давності, пов'язаний з нібито постачанням Іраку станцій радіотехнічної розвідки "Кольчуга".

Військовий експерт Олег Жданов пояснив, хто дочетний до скандалу в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

"Лобісти РФ, яких дуже багато, вони до того ж дуже сильні, мають коріш за все це будо зроблене, щоб спаплюжити стосунки між Україною та Сполученими Штатами. Для того, щоби хоча б на якійсь термін припинити постачання озброєння, і поки буде проводитися аудит, буде затримка в його постачанні. Але, я так розумію, що стратегія США направлена зовсім на інше, тому зупинок у постачанні озброєння не буде", - сказав Жданов.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін знову вдався до погроз Україні. Диктатор невдоволений заявами України та західних партнерів про те, що РФ потрібно перемогти на полі битви, та погрожує, мовляв, "Росія ще не починала воювати".

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