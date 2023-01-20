Військовий експерт розповів, що наразі відбувається в Білорусі та скільки там російських військ

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко розповів, що наразі відбувається в Білорусі та чи є ознаки підготовки до наступу на Україну з того напрямку.

Про це він розповів в інтерв'ю ТСН.ua.

"Там насправді нічого не відбувається. Дуже багато конспірологічних теорій щодо Білорусі. Але насправді там зараз нічого не відбувається, такого чогось, від чого можна було б посивіти. Білоруська армія не змінилась, не було ніякої масштабної мобілізації. У них на сьогодні ресурс - це більш-менш боєздатних 14 тисяч особового складу. І то, боєздатних умовно, бо, якщо порівнювати з ЗСУ, це небоєздатна армія. Білоруська армія - це паперова армія", - вважає Коваленко.

За його словами, наразі у Білорусі відбувається підготовка мобілізованих росіян, а не накопичення сил для повторного наступу.

"Якщо говорити про розміщення у Білорусі російського контингенту, то його загальна кількість - 12 тисяч, але з них понад 11 тисяч - це мобілізовані, які проходять там процес підготовки на 5 різних полігонах. Декілька місяців це були підрозділи другої МСД першої танкової армії, наразі їх вивозять на Луганщину - на Старобільсько-Сватівський сектор для підсилення угруповання. Замість них завозять підрозділі шостої МСД третього армійського корпусу, який повністю з мобілізованих. Тобто одних "чмонь" замінюють іншими "чмонями", яких будуть готувати, щоб відправити у м'ясорубку. Це не формування ударних угруповань, це не формування штурмових груп", - пояснює експерт та додає, що росіяни також мають критичну недокомплектацію за технікою - вони оснащені лише на 30%.

Водночас загроза авіаційних ракетних ударів з території Білорусі по Україні наразі, на думку експерта, є дуже високою.

"Висока загроза - це авіаційна. Росіяни там мають свої літаки винищувачі Міг-31 з гіперзвуковими ракетами "Кинжал", а також збільшили авіацію винищувачів та бомбардувальників, які можуть наносити удари по Україні по класу "повітря-поверхня". Це Х-59. Ці удари можуть бути здійснені з території Білорусі по північним регіонам України", - зауважив Коваленко.

Загрози з боку Білорусі

Нагадаємо, що про загрозу ракетних ударів та масованих обстрілів України з території білорусі попереджали і у Генштабі ЗСУ.

Водночас, щодо повторного наступу з боку Білорусі, то, за даними американського Інституту вивчення війни (ISW), він може розпочатись не раніше осені 2023 року. До цього часу РФ зможе завершити один або кілька додаткових призовів у запас до осені 2023 року. Цей термін дозволить Росії підготувати свою військову промисловість, щоб забезпечити війська необхідною технікою для наступу з Білорусі.

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