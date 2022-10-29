Військовий експерт розповів, скільки російських окупантів сьогодні воює в Україні

Сьогодні в Україні воює від 140 до 160 тисяч окупантів. При цьому така кількість росіян є невеликою відносно кількості українських захисників.

Військовий експерт Сергій Грабський розповів, скільки росіян сьогодні воює проти України. За його словами, на українській землі перебуває від 140 до 200 тисяч окупантів.

Про це Грабський повідомив ТСН 28 жовтня.

"Ми можемо говорити про угрупування від 140 до 160 — максимум до 200 тисяч військ, які зараз воюють проти України", - розповів експерт.

При цьому, за його словами, кількість окупантів не збільшується, адже свіжомобілізовані росіяни прибувають до України лише на доукомплектування вже існуючих підрозділів.

При цьому Грабський каже, що така кількість загарбників відносно кількості українських захисників є не дуже великою.

"Якщо брати всі Збройні сили України, а правильніше говорити Сили оборони України, які включають й інші військові формування, то така кількість росіян відносно українських ЗСУ — не дуже велика. Але розуміючи, скільки наших військ знаходиться на передовій, то противник має можливість на певних напрямках зосереджувати досить серйозні ресурси. Якщо взяти до прикладу Бахмут, то противник там атакує, маючи мінімум дрьохкратну, а то й п’ятикратну перевагу", - зазначив експерт.

Нагадаємо, міністр оборони РФ Сергій Шойгу доповів президенту РФ Володимиру Путіну що в Росії закінченко заходи щодо "часткової мобілізації". За його словами, у РФ нібито вдалося зібрати заплановані 300 тисяч окупантів, з яких 82 тисячі вже відправили вбивати українців.

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