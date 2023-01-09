Військовий експерт розповів, як можна звільнити Крим: "Це дуже складна ціль"

Для того, щоб звільнити окупований Крим, потрібно знищити логістику росіян, аеродроми та Чорноморський флот. І коли їхні ресурси будуть вичерпані - можна наступати.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів військовий експерт Павло Нарожний.

"Крим - це така важка ціль, бо там є величезне угруповання росіян. А вся війна - це про логістику. Тобто треба ці війська, які на окупованому півострові, потрібно відрізати від логістики. Перший - це Кримський міст. Там уже був вибух, хто його організував - невідомо. Ймовірно це була провокація Росії для виправдання терористичних атак по Україні. Другий напрямок - це літаки. У Криму є кілька аеродромів. Третій - це севастопольський порт, його можна перекрити ракетними комплексами та підводними дронами. Після того, як ми відріжемо логістику, можна знищувати їхні військові бази та озброєння. Це ми робили у Херсоні та Ізюмі", - сказав Нарожний.

Окупація Росією Криму та шляхи звільнення півострова

Росія 2014 року незаконно анексувала український Крим та провела там фейковий "референдум" за приєднання до свого складу. Україна всі ці роки хотіла повернути півострів дипломатичним шляхом, проте Росія 24 лютого почала повномасштабну війну. Тоді вперше заговорили про звільнення Криму військовим шляхом.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов вважає, що Крим звільнятимуть військовим та дипломатичним шляхами.

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