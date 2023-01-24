Військовий експерт розповів, як ракети ATACMS допоможуть Україні уникнути "великої бійні"

Україна потрібні ракети ATACMS, щоб знищувати логістику росіян та не допустити чергової "великої бійні" на нових лініях фронту.

Про це інтерв’ю ТСН.ua розповів військовий експерт, голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан.

"Кожна ракета з великою дальністю завжди є запобіжником кривавої війни. ЗСУ демонструють гуманність, бо ми б'ємо по їхніх складах, командних пунктах, скупченнях техніки. Тобто таким чином ми паралізуємо їхні задуми та плани. А росіяни не рахуються навіть з власними людськими життями, закидають наші позиції своєю живою силою, не рахують втрати. Вони готові поховати тисячі людей за кілометр землі. Отримання далекобійних ракет та знищення баз забезпечення означатиме те, що ми ламаємо плани ворога. І цієї бійні, яку хоче розв'язати Росія, краще не допустити і для цього нам потрібна зброя. Треба бити на випередження і саме для цього нам потрібна зброя типу цих ракет ATACMS. Але поки нам цього не надають", - сказав Кузан.

Експерт зазначив, що він сподівається, що Україна все ж отримає далекобійні ракети ATACMS, оскільки саме вони допоможуть звільнити окуповані Крим, Донецьк та Луганськ.

Нагадаємо, військово-політичний оглядач Олександр Коваленко не виключає, що США у крайньому пакеті військової допомоги могли таємно передати Україні ракети дальністю 160 кілометрів, зокрема йдеться про ATACMS.

Проте заступник міністра оборони з питань політики США Колін Кал заявив, що Пентагон поки не планує передавати Україні ракети, дальністю 300 км.

Читайте також: