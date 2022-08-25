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Військовий експерт розповів, який збиток окупантам завдали удари в Криму

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Військовий експерт розповів, який збиток окупантам завдали удари в Криму

Фото з відкритих джерел

На анексованому РФ півострові триває "бавовняний" сезон.

Військовий експерт Роман Світан розповів, який збиток російським окупантам завдали удари в анексованому Криму.

Про це він сказав в ефірі національного телемарафону в слоті "1+1".

"ЗСУ завдали поразки лише в тому місці, де вони (ред. - вибухи) були, за 200-300 метрів. Але вони не призвели до виходу з ладу аеродромів. У районі Сак виведено з ладу стоянку літаків. Щоб повністю вивести з ладу аеродом – потрібно пройти вздовж смуги, розбомбити саму смугу. Це дуже складно. Аеродром практично неможливо вивести з ладу ракетами, але пошкодження літаків на цих базах, особливо в Саках, досить потужне", - заначив він.

Варто зазначити, що серпень в анексованому Росією Криму видався дуже неспокійним. Лише протягом останніх тижнів у різних районах півострова на декількох військових об'єктах сталася "бавовна".

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Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
7758
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