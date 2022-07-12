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Військовий експерт розповів, за якої умови РФ може втратити половину Чорного моря

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Військовий експерт розповів, за якої умови РФ може втратити половину Чорного моря

Фото: flot.sevastopol.info

Російська армія точно так само як і українська усвідомлює важливість південного напрямку.

У випадку втрати контролю над ситуацією та оперативної ініціативи на півдні України - країна-агресорка Росія фактично втрачає половину Чорного моря. 

Так в ефірі телеканалу FreeДом" військовий експерт Сергій Грабський прокоменував запитання про те, чи зможе РФ утримати південь України.

"Фактично буде змушена відводити флот з портів Криму до портів північного Кавказу. Фактично не зможе впливати на ситуацію і загрожувати продовольчим терором всьому світові. Тому противник буде приймати достатньо серйозні заходи для того, аби втримати ситуацію під контролем", - наголосив він. 

Експерт каже, що Росія навряд чи зможе за необхідності перекинути війська з Донбасу, адже він є "ціллю, яка була заявлена". 

"Вони стають заручниками своїх же декларацій. Вони змушені продовжувати цю боротьбу, бо це заявлено, і Путін поставив таке завдання перед військами. Вони будуть намагатися виршити цю задачу. Не знаю, наскільки у них це вийде. Тому що наш натиск на півдні посилюється, наші позиції на сході достатньо міцні на сьогодні для того, щоб бути впевненими в тому, що втримаємо їх. Хоча противник буде докладати максимум зусиль, аби почати там наступ", - розповів Сергій Грабський.

Як повідомлялося, у Чорному морі ворог продовжує утримувати в готовності до нанесення ракетних ударів сім носіїв ракет "Калібр" та продовжує здійснювати контроль морських комунікацій в Азовському морі.

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