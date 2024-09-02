Військовий медик назвав найгарячіший напрямок на фронті: поранених найбільше

Лікар, який курує медициною східного напрямку фронту, підполковник Роман Кузін відповів, яка область України є найгарячішою сьогодні.

За його словами в ексклюзивному інтервʼю кореспондентці ТСН Наталі Нагорній, запеклі бої нині тривають на Донеччині.

“Те, як ми бачимо, як медики, це Донецька область. Саме з Донецької області у нас найбільша кількість надходження (поранених — ред.). Це більше сотні”, — сказав Кузін.

Нагадаємо, військовий лікар висловився про зниження призовного віку в Україні: наскільки молодою має бути армія.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Я бачив ТАКЕ, чого не бачили МІЛЬЙОНИ! ЛІКАР, що вивозив поранених, РОЗПОВІВ ВСЕ!

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