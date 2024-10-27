Військовий назвав “головну зброю” Росії на більшості напрямків: шо це

Як змінилася війна в Україні від повномасштабного вторгнення.

Сьогодні головна зброя ворога на більшості напрямків — це керовані авіаційні бомби, дрони і часті малі штурмові групи. Переможе той, хто не лише швидше реагуватиме, а зможе випереджати на пару кроків противника, робити непередбачувані ходи.

Про це в коментарі ТСН.ua розповів офіцер бригади “Рубіж” Максим Таран. Війна змінюється постійно, каже військовий.

“Кожна ротація, повертаючись після відпочинку, змушена якоюсь мірою перенавчатися і знаходити нові шляхи боротьби, відповідно до ситуації. Ці зміни з обох сторін йдуть у відповідь, іноді на випередження. Десь це спричиняє технічний прогрес — нові засоби радіоелектронної боротьби, нові характеристики дронів. А десь, відповідно до умов і командирів, змінюється тактика на землі. На початку вторгнення ми бачили пересування незмірних колон техніки”, — каже Максим Таран.

За його словами, сьогодні це вже навіть уявити важко, бо навіть невеликі колони швидко знищуються. Завершилася і епоха масованих штурмів.

Раніше військовий розповів, хто, крім бійців КНДР, воює на боці Росії.

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