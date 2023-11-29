Військовий облік в Україні: важливі новини для школярів – коли треба йти в ТЦК

Дані про учнів та студентів школи і університети будуть зобов’язані передавати до ТЦК та СП

На облік в територіальному центрі комплектування будуть ставити і школярів.

Що це за правило та чи варто мамам вже починати хвилюватися, йдеться в ексклюзиві Вікторії Гнатюк TSN.UA.

Тобі 17 і ти школяр? Здавалося б, до армії ще далеко, але ні. Хлопців вже з 17 років будуть ставити на облік в територіальних центрах комплектування. Дані про учнів та студентів школи і університети будуть зобов’язані передавати до ТЦК та СП. Відтоді ці хлопці стають так званими допризовниками. І зараз розбиратимемось, хто це такі.

Отож, допризовники – це особи, які підлягають приписці до призовних дільниць. Й насправді все це – не новинка, однак мало хто розбирався, що й до чого. Так-от, до слова – все в межах українського законодавства, адже таке правило військового обліку дійсно затверджене постановою Кабінету міністрів №1487 та прописане у законі України №3597. Зміни внесені до якого були у 2005 році. Тож відповідно до закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" щороку упродовж січня-березня триває процес приписки громадян до призовних дільниць.

Що таке приписка громадян?

Що про це каже закон: "Приписка громадян України чоловічої статі до призовних дільниць проводиться з метою взяття їх на військовий облік, визначення наявних призовних ресурсів, ступеня придатності до військової служби, встановлення освітнього рівня, здобутої спеціальності або професії, рівня фізичної підготовки, вивчення особистих якостей".

Кого це не стосується?

А щоб усе це перевірити, у кожному районі та місті утворюються призовні дільниці і от щороку протягом січня – березня до них приписуються допризовники, яким у рік приписки виповнюється 17 років.

Водночас є ті, кого це не стосується, наприклад, громадяни України, які відбувають покарання за ґратами або яких примусово лікують у медичних закладах.

Кого 100% поставлять на облік?

Усі інші мають з’явитися до комісарів після отримання оповіщення про явку на приписку, у документі також вказують конкретні терміни, в які хлопець має прийти до призовної дільниці. До слова, так звану повістку, можуть вручити як військові комісаріати, так її можуть принести і додому, і передати через житлово-експлуатаційні організації, інші організації або підприємства та установи, що здійснюють експлуатацію будинків, домовласників, відповідні органи рад, підрозділи по роботі з кадрами підприємств, установ, організацій та навчальних закладів незалежно від підпорядкування і форми власності.

Якщо за вказаний час хлопець не прибуває до дільниці, то має пояснити чому, однак поважними причинами неприбуття вважаються, як пишеться у законі, перешкода стихійного характеру, якщо ви тяжко захворіли, а також смерть або тяжка хвороба близького родича.

Водночас ці причини потрібно буде підтвердити документально. А ось якщо ви і не з’явилися, і не пояснили відсутність, вас можуть вже викликати до поліції та навіть подати у розшук.

Процес приписки

А тепер розповімо, як відбувається увесь цей процес приписки 17-річних хлопців. Коли ви приходите до військового комісаріату, вас зустрічає черговий, який проведе до призовної дільниці та роз’яснить правила поведінки на ній. Далі з кожним допризовником особисто поспілкуються, перевірять наявність всіх необхідних документів та повноту заповнення даних облікової картки та особової справи.

Усі документи підшиваються в особову справу, де також зберігається і облікова картка допризовника. Далі проводиться обов’язковий медичний огляд, аби визначити придатність чи навпаки непридатність хлопця до військової служби. Ви маєте пройти рентгенологічне та лабораторне обстеження, а якщо є додаткові хвороби, то й інші види медичного обстеження.

Що зміниться в житті хлопців?

А тепер найцікавіше, то що ж зміниться у житті хлопця після постановки на приписку. Отож: прибувати за викликом районного або міського військового комісаріату для оформлення військово-облікових документів, приписки, проходження медичного огляду, направлення на підготовку з метою здобуття або вдосконалення військово-облікової спеціальності, призову на військову службу або на збори військовозобов'язаних, проходити медичний огляд та лікування в лікувально-профілактичних закладах згідно з рішеннями комісії з питань приписки, призовної комісії або ВЛК, проходити підготовку до військової служби, військову службу і виконувати військовий обов'язок у запасі, виконувати правила військового обліку, встановлені законодавством.

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Військовий облік в Україні: важливі новини для школярів! Коли треба йти в ТЦК?