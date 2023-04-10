Військовий оглядач вказав на події, які можуть свідчити про початок контрнаступу ЗСУ

ЗСУ зараз знищують на окупованих територіях України російські бази та склади з боєприпасами, проте про активну фазу контрнаступу поки зарано говорити.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua розповів військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

"Наш контрнаступ взагалі не закінчувався насправді. Він як почався в березні 2022 року, так і продовжується. Контрнаступ, а саме операція зі звільнення наших територій згідно з кордонами 1991 року, відрізняється тим, що він має різні фази інтенсифікації, активних дій і так далі. Те, що ми спостерігали на тимчасово окупованих територіях — вибухи, знищення їхніх об’єктів військової інфраструктури — все це елементи контрнаступу, незалежно, де це відбувається", - пояснює експерт.

Олександр Коваленко наголошує, що поки говорити про активну фазу контрнаступу ще зарано.

"Знищення складів з боєприпасами в Мелітополі — також елемент контрнаступу, знищення групи військ в якомусь дитячому садочку, в я кому вони ховаються біля Донецьку — теж. Так само і на тимчасово окупованому півострові Крим. Тому треба розрізняти саме фази інтенсивності. Але говорити про активну фазу нашого контрнаступу на безпосередньо якомусь з напрямків поки що зарано", - пояснив він.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов закликав українців не чекати на "чарівні дати" щодо контрнаступу. Він наголосив, що такий ажіотаж суперечить інтересам Сил оборони.

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