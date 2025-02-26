Військовий після тяжкого поранення перевівся до ТЦК та пішов у СЗЧ: він назвав причину, чому втік з частини

Військовий розповів, як після тяжкого поранення перевівся на службу до ТЦК. Згодом він пішов у СЗЧ.

Військовий пішов у СЗЧ з Територіального центру комплектування на Закарпатті. Він пройшов найгарячіші точки фронту, виводив з оточення своїх бійців і мав тяжке поранення.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Світлани Денищук.

Євгену 35 років. Він воював від 2019 року. Згадує, як напередодні повномасштабного вторгнення пережив важкий бій й очікував відпустки. Натомість без перепочинку знову опинився на передовій. Очікуючи наступу ворога, військові зайняли позиції. Євген із майже 30 бійцями опинився в селищі Комиш-Зоря на Запоріжжі.

"Коли сказали, що на нас їде 350 одиниць техніки, я просто перехрестився, бо зрозумів, що все – це останній наш бій. Але відступати ніхто нікуди не хотів і не відступив. Хлопці сміялися, хоча всі розуміли, що на нас чекає", – каже військовий Євген Бочкарьов.

Та сталося диво, каже Євген. Два тижні бійці тримали оборону. А коли надійшов наказ відступати, він, як командир відділення, зважився вивести своїх людей з оточення. Зрештою, усі залишилися живими.

"Чи ангел-охоронець, чи Бог нас крив, чи якийсь купол з нами був. Багато було ситуацій, коли нас розстрілювали впритул і жоден навіть поранення не дістав", – каже військовий Євген Бочкарьов.

Євген Бочкарьов розповів про причини СЗЧ

Після цього був Бахмут. Під час контрнаступу Євген підірвався на міні. Думав, що це кінець, і навіть попрощався з життям.

"Починаю згадувати, як помирати треба: закрити очі, зробити останній видох – так і зробив. Лежу і думаю – щось дуже довго помираю. Відкриваю свою плитоноску, а в мене так отака гематома і печінка вилізла. І отак от 5 кілометрів я пройшов до точки евакуації зі своєю печінкою в руках", – каже військовий Євген Бочкарьов.

Три доби у комі, реабілітація – і знову у стрій. Перевівшись на службу до обласного центру комплектування, сподівався стати інструктором для новобранців, але йому відмовили.

"Сказали мені – зброю тобі довіряти не можна, ти підеш по нарядах. Днювальним заступав, розумієте? Тобто, після того всього, що я пройшов. Потім – ще на кухню мене, посуд мити за солдатами, за офіцерами. Я на таке заслужив? Я просто пішов в СЗЧ", – каже військовий Євген Бочкарьов.

Та пробувши вдома пів року, вирішив повернутися. Мовляв, надто несправедливо було б опинитися у в’язниці.

"Пройшовши багато чого й врятувавши не одну душу, я ні разу не отримав жодної нагороди. Невже мені світить просто в’язниця? Так, я оступився, але на це не заслуговую", – каже військовий Євген Бочкарьов.

"Самовільне залишення частини в умовах воєнного стану є важким злочином, відповідальність за яке від 5 до 10 років позбавлення волі. Однак, ті військовослужбовці, які добровільно повернуться на військову службу, не мають ризику притягнення їх до кримінальної відповідальності", – пояснює слідчий ДБР Олександр Трохлюк.

Куди тепер його відправлять – Євген поки не знає. Та після восьми контузій, ушкодження внутрішніх органів і втрати рухливості руки сил воювати, зізнається, вже немає. І не полишає думок про інструкторство, бо впевнений – його досвід можна використати інакше.

У ДБР нагадують, що військовослужбовці можуть повернутися на службу після СЗЧ без загрози кримінальної відповідальності до 1 березня.

“Змусили мити посуд за іншими після того, що я пройшов” - історія СЗЧ, яку точно треба почути!

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