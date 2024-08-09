Військовий повернувся з фронту і завів корів: він розповів, для чого це йому (фото, відео)

Ветеран каже, що так йому легше реабілітовуватись після фронту.

На Запоріжжі колишній військовий облаштував ферму. З початку повномасштабного чоловік проходив службу на Донецькому напрямку, але постійні навантаження та стрес спровокували діабет. Повернувшись додому, він не схотів йти на стару роботу - натомість завів корів. Каже – це історія не про заробІток, а радше про психологічну підтримку після передової.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Кіри Овес.

Андрій показує ТСН своє господарство. На його міні-фермі - дві корови Яна та Рябушка,і ще маленьке теля Ночка. Рогаті красуні на день дають близько тридцяти літрів молока, каже Андрій Кузін. Волонтери подарували йому апарат для доїння, але йому до вподоби більше доїти руками на пасовищі – мовляв, це своєрідна медитація.

Ще рік тому пан Андрій і мріяти не міг про спокійне життя – був розвідником на Донецькому напрямку. Утім після півторарічної служби йому поставили діагноз - цукровий діабет. Тепер чоловік живе на інсуліні.

Корова колишнього військового

"Вдруге по мені стріляв снайпер і у мене нога відмовила. Так, це стрес, все докупи", - каже Андрій Кузін.

До повномасштабного вторгнення він був металургом. Але після фронту замислився змінити роботу. Вирішив зайнятись фермерством. По-перше, задля психологічної реабілітації після фронту. А по-друге - через синів, що люблять парне молоко, каже дружина Андрія.

Поратися по господарству допомагає і сусід - переселенець з Маріуполя.

Ще Кузіни доглядають за чималим городом та теплицями - там ростуть помідори, огірки, капуста. Але найбільше уваги приділяють рогатим.

Міні-ферма ветерана

Коли і діти і тварини лягають спати - подружжя починає переробку молока. Поки це міні-ферма. Але плани в колишнього бійця амбітні – мріє мати ферму з двох сотень голів рогатої худоби. У цьому році запланував купити ще одну корову.

Повернувся з фронту і завів корів! На Запоріжжі колишній військовий облаштував ферму

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