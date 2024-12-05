Комбат розповів, чому ЗСУ потрапляють в оточення ворога: шокувальне пояснення

Командир 108-го окремого механізованого батальйону "Вовки Да Вінчі" Сергій Філімонов заявив, що в Україні будують погані укріплення — через це військові потрапляють в оточення ворога.

Про це він розповів в інтерв'ю спеціальній кореспондентці ТСН Наталі Нагорній.

Він зазначив, що дуже часто стикався з тим, що інженерні загородження на другій лінії оборони побудовані неправильно.

"У ворога виходило зробити оточення не через те, що в нас сусідні підрозділи слабкі, а через те, що якраз були побудовані неправильні інженерні загородження. Танкові рови, неправильна система бліндажів, неправильно побудовані ВОПи, які неможливо зайняти тою кількістю людей, яка була", — сказав він.

Сергій Філімонов наголосив, що друга лінія оборони була побудована "злочинно некваліфіковано".

"Не може бути траншея посеред поля. Ти в ту траншею не зайдеш. В тебе не буде логістики в тій траншеї. Ти не зможеш евакуювати звідти людей. Ти не зможеш підвезти БК туди. Ти не зможеш зробити заміну. Ти відправляєш людину в один бік. Якщо він навіть забіжить в ту траншею і сяде, питання в тому, що якщо все — ти його не заміниш вже там. Якщо там будуть йти активні бойові дії. Не можна так будувати", — пояснив командир 108-го окремого механізованого батальйону "Вовки Да Вінчі".

Повне інтерв'ю з Сергієм Філімоновим дивіться за посиланням: УРВАВСЯ ТЕРПЕЦЬ! ЦЕ ЗЛОЧИН - ЗАХИСНА ТРАНШЕЯ ПОСЕРЕД ПОЛЯ! ВІН СКАЗАВ ПРАВДУ, ЯК МИ ВТРАЧАЄМО ВСЕ!

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