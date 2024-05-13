Військовий розповів про цинізм росіян: окупанти розстріляли полонених воїнів ЗСУ і поплатились

На Вінниччині ветеран із протезованою рукою збирає безпілотники. Робить це, бо каже, колись на полі бою дрон урятував йому життя. Побратими вчасно побачили і змогли евакуювати пораненого бійця. Тепер ветеран сам паяє FPV-дрони, аби допомогти військовим.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Валерія Кузнєцова.

Ветеран розповів, як виготовляє дрони вдома

Ветеран Микола Ворончук паяє дрони для фронту. Робить це на власній кухні у квартирі. Світлина, де чоловік поруч із кухонним приладдям збирає ударний безпілотник - вже облетіла мережу.

У цивільному житті був електриком на залізниці, тож процес збирання бойових пташок Микола опанував швидко. Спочатку думав, що з протезом не зможе.

До армії Микола Ворончук пішов добровольцем. Оскільки працював на критично важливому об’єкті, мав бронь. Відмовився від неї, бо повістку вручили молодшому братові.

"Домовився з воєнкомом, щоб меншого брата не відправляти, щоб в розподільчий центр нас відправили разом, а звідти я піду замість нього", - каже ветеран.

Микола Ворончук

Окупанти розстріляли його побратимів та кинули військового замерзати

Микола Ворончук став навідником у 79-тій десантно-штурмовій бригаді. Поранення дістав на Донеччині під час ближнього бою із загарбниками.

"Вони зайшли на нашу позицію, троє хлопців були цілі, вони сказали "не бойся, будеш жить, відвезли у посадку і розстріляли", - згадує Микола Ворончук.

Сам Микола дістав поранення у руку. Окупанти фільмували його для своєї пропаганди.

"На відео знімали, як накладають мені турнікет, що нададуть допомогу, а коли камеру виключили, турнікет зняли, он "тебе не нужен", - згадує захисник України.

А далі - зрізали з чоловіка весь одяг і залишили на морозі стікати кров'ю. Були певні - помре.

"Почали вони відступати і одного з російських військових осколком вбило, він впав біля мене, на його бронежилеті був турнікет, я стягнув з нього і наложив собі", - каже Микола.

Микола Ворончук

Микола хоче допомагати іншим пораненим

Помітили пораненого побратими вже коли росіян вибили з позиції. Після операції та тривалого лікування він поїхав на протезування до Сполучених Штатів. Волонтери повністю оплатили сучасний протез, а українські винахідники виготовили біонічну кисть, нею можна рухати наче справжньою рукою.

Він залюбки домомагає на кухні дружині. Це та сама жінка, якій Микола освідчився на концерті Артема Пивоварова. Цей зворушливий момент бачили сотні людей. Тоді Яна сказала так. І каже - ані секунди про це не пожалкувала. Підтримує коханого як може. Разом вони виховують двох синів жінки від першого шлюбу. 13-річний Костя та 10-річний Дмитро тепер допомагають Миколі паяти дрони. Разом зібрали вже з десяток безпілотників.

Окрім роботи для фронту - Микола хоче допомагати пораненим. Працюватиме в команді з реабілітологами.

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