Військовий розповів про “останню дорогу” на Бахмут: “Протягом одного дня ми втоптали все в землю!”

Артилерист батальйону “Вовків Да Вінчі” — “Бас” розповів, якими були бої за так звану останню дорогу на Бахмут. За словами військового, протягом одного дня вони втоптали в землю все, що бачили на шляху.

Про це він розповів в ексклюзивному інтерв’ю для TSN.UA

“Але не хочеться зараз стати таким собі військовим експертом, який буде вести аналітику тих подій. Це буде неправильно з мого боку. У мене є своя думка, свої враження щодо того, як це відбувалося, як це могло відбуватися… У мене немає проінформованості, як це могло бути на рівні управління сектором, полковників, генералів, які ведуть управління цими всими військами. Їм видніше, як кого залучати, і де варто вперед просунутися, а де краще притриматися, тому що це може вилитися ще більшими втратами і якимось програшом — вже не тактичним, а стратегічним”, — зауважив “Бас”.

Військовий розповів, що на той час вони отримали американські гаубиці М-119, достатньо боєприпасів і вони зробили там “дуже класну” роботу.

“У плані того, як ми повибивали буквально протягом одного дня на кілометри. Ми винищили просто все. Це як у фільмі, воно так і неслося, просто випалювали там все, що можна. Що рухалося, ми навіть не дали йому нікуди піти. Все було втоптане в землю. Це дозволило нашим піхотинцям зайняти більш вдало позиції і облаштуватися, закріпитися і далі продовжувати бої якісно”, — каже “Бас”.

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