Категорія
Ексклюзив ТСН
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Військовий розповів, скільки російських окупантів можуть потрапити в оточення ЗСУ на Херсонщині

Дата публікації
Перегляди
2739
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Військовий розповів, скільки російських окупантів можуть потрапити в оточення ЗСУ на Херсонщині

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Російське угруповання на правому березі Дніпра може опинитись в оточенні ЗСУ.

За різними даними, там може перебувати від 10 до 15 тисяч російських окупантів.

Про це в інтерв'ю ведучій Наталі Мосейчук розповів полковник запасу, який пройшов через полон в 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Тарути, Роман Світан.

Експерт зазначив, що в оточенні перебуває до 15 тисяч російських окупантів. 

"Це багато, але без боєкомплекту, ремонту машин і резерву - це угруповання приречене", - сказав полковник запасу. 

Нагадаємо, раніше військовий повідомляв, що у Херсонській області після знищення мостів російські окупанти перебувають в оперативному оточенні. Вже через кілька тижнів це угруповання окупантів може бути оточеним та ліквідованим. 

Читайте також:

Пішов перевірити, чи вцілів після обстрілу будинок - рідні розшукують Сергія Пінчука з Маріуполя

Пішов перевірити, чи вцілів після обстрілу будинок - рідні розшукують Сергія Пінчука з Маріуполя
Наступна публікація