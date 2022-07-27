Військовий розповів, скільки російських окупантів можуть потрапити в оточення ЗСУ на Херсонщині

Російське угруповання на правому березі Дніпра може опинитись в оточенні ЗСУ.

За різними даними, там може перебувати від 10 до 15 тисяч російських окупантів.

Про це в інтерв'ю ведучій Наталі Мосейчук розповів полковник запасу, який пройшов через полон в 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Тарути, Роман Світан.

Експерт зазначив, що в оточенні перебуває до 15 тисяч російських окупантів.

"Це багато, але без боєкомплекту, ремонту машин і резерву - це угруповання приречене", - сказав полковник запасу.

Нагадаємо, раніше військовий повідомляв, що у Херсонській області після знищення мостів російські окупанти перебувають в оперативному оточенні. Вже через кілька тижнів це угруповання окупантів може бути оточеним та ліквідованим.

Читайте також: