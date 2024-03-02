Військовий у формі прийшов до спортзалу у Києві: шокувальна реакція чоловіків (відео)

Молодший лейтенант НГУ "Азов" Владислав Дутчак на позивний "Доцент" розповів про шокувальну реакцію чоловіків, коли він прийшов у формі до одного із київських спортзалів.

Про це він сказав в інтерв’ю ведучій ТСН Наталії Островській в її проєкті "НАТО".

"Доцент" зазначив, що більшість добровольців - це молодь, віком 18-23 роки.

"Для себе відмічаю вже вкотре, що основна маса добровольців, а наш підрозділ формується добровільно... І от я відмітив для себе, що переважна більшість все-таки - це молодь 18-23 роки, це ті юнаки, які за законом ще мають відстрочку. І мені дуже ну дуже болить... Коли була реабілітація в мене, я ходив у тренажерний зал. Я заходжу, там дорослі мужики - дуже міцні, такі накачані, фізично підготовлені, красені просто. Але ми їх не спостерігаємо в якості добровольців", - пояснив він.

Владислав Дутчак пригадав, як він у формі прийшов до одного із київських спортзалів. Побачивши військового - чоловіки почали розбігатись.

"Я впевнений, що в більшості в них якісь там довідки, що вони слабкі на здоров'я і не можуть іти захищати країну. І водночас я приїжджаю на полігон до рекрутів, і дивлюся на них - це за віком як діти для мене, 18-23 роки, і вони готові. І коли я дивлюся, цього тендітного хлопця бачу перед собою, і бачу цих, не знаходжу навіть гарного слова, "бройлерів"... Я мав необережність колись зайти у формі, просто не встиг переодягнутися. Не буду називати, який це спортклуб. Мене просто спалив "іспанський сором" коли ці кремезні чоловіки, як крабики розбігалися в різні боки", - сказав він.

Військовий додав, що йому соромно за те, що в Україні є такі чоловіки.

"Ну ти подивись на шеврон - я не з центру комплектації. Ні, вони думали, що їм зараз будуть повістки вручати напевно. Мені дуже-дуже болить це, і мене пече сором від того, що є такі чоловіки. Донати на ЗСУ – це не індульгенція!", - сказав "Доцент".

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Нагадаємо, командир підрозділу 3-ї ОШБр порівняв мобілізацію та рекрутинг.

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