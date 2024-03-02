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Військовий у формі прийшов до спортзалу у Києві: шокувальна реакція чоловіків (відео)

Військовий у формі прийшов до спортзалу у Києві: шокувальна реакція чоловіків (відео)

Владислав Дутчак

Військовий наголосив, що йому соромно за таких чоловіків.

Молодший лейтенант НГУ "Азов" Владислав Дутчак на позивний "Доцент" розповів про шокувальну реакцію чоловіків, коли він прийшов у формі до одного із київських спортзалів. 

Про це він сказав в інтерв’ю ведучій ТСН Наталії Островській в її проєкті "НАТО". 

"Доцент" зазначив, що більшість добровольців - це молодь, віком 18-23 роки. 

"Для себе відмічаю вже вкотре, що основна маса добровольців, а наш підрозділ формується добровільно... І от я відмітив для себе, що переважна більшість все-таки - це молодь 18-23 роки, це ті юнаки, які за законом ще мають відстрочку. І мені дуже ну дуже болить... Коли була реабілітація в мене, я ходив у тренажерний зал. Я заходжу, там дорослі мужики - дуже міцні, такі накачані, фізично підготовлені, красені просто. Але ми їх не спостерігаємо в якості добровольців", - пояснив він. 

Владислав Дутчак пригадав, як він у формі прийшов до одного із київських спортзалів. Побачивши військового - чоловіки почали розбігатись. 

"Я впевнений, що в більшості в них якісь там довідки, що вони слабкі на здоров'я і не можуть іти захищати країну. І водночас я приїжджаю на полігон до рекрутів, і дивлюся на них - це за віком як діти для мене, 18-23 роки, і вони готові. І коли я дивлюся, цього тендітного хлопця бачу перед собою, і бачу цих, не знаходжу навіть гарного слова, "бройлерів"... Я мав необережність колись зайти у формі, просто не встиг переодягнутися. Не буду називати, який це спортклуб. Мене просто спалив "іспанський сором" коли ці кремезні чоловіки, як крабики розбігалися в різні боки", - сказав він. 

Військовий додав, що йому соромно за те, що в Україні є такі чоловіки.  

"Ну ти подивись на шеврон - я не з центру комплектації. Ні, вони думали, що їм зараз будуть повістки вручати напевно. Мені дуже-дуже болить це, і мене пече сором від того, що є такі чоловіки. Донати на ЗСУ – це не індульгенція!", - сказав "Доцент". 

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Тільки той політик має право казати, що треба битися до останнього, хто пройшов пекло штурму!

Нагадаємо, командир підрозділу 3-ї ОШБр порівняв мобілізацію та рекрутинг

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