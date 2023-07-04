"Військовий, у якого, здається, ніколи не сідають батарейки": колеги про нового військкома Одещини

Під командуванням Охріменка бійці 14-ї бригади пройшли найважчі бої під час повномасштабного вторгнення Росії.

В 14-й окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого розповіли подробиці про свого комбрига Олександра Охріменка, який очолюватиме Одеський обласний ТЦК.

Про це ТСН.ua розповіли у пресслужбі бригади.

Так, на службу до 14-ї ОМБр Охріменко прийшов у жовні 2021 року. Саме під його командуванням бійці бригади пройшли найважчі бої під час повномасштабного російського вторгнення.

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"24 лютого минулого року бригада вийшла в район виконання завдань – Житомирська та Київська області. Після цього бригада була передислокована на Миколаївщину, де так само вела наступальні дії. Потім ми були на Харківщині, де так само вели наступальні дії під Ізюмом. Потім – Донбас. Найжорстокіші бої із захисту України ми пройшли під командуванням Олександра Охріменка", – розповіли у 14-й ОМБр.

У пресслужбі бригади Охріменка охарактеризували як дуже енергійну та оптимістичну людину.

"Коли ми з ним спілкувались, то я завжди дивувалась тому, так би мовити, де знаходяться у нього ті батарейки, які ніколи не сідають. Він така людина, яка завжди йде вперед, докладаючи максимум зусиль, мотивуючи тих, хто поряд", – розповіла речниця бригади.

Нагадаємо, 4 липня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний призначив на посаду начальника Одеського обласного ТЦК та СП Олександра Охріменка, який до цього був комбригом 14-ї ОМБр імені князя Романа Великого.

На цій посаді Охріменко замінив скандального військкома Євгена Борисова, звільненого з посади наприкінці червня після розслідування журналістів щодо можливого не законного збагачення та купівлі нерухомості в Іспанії під час війни.

Зауважимо, на сьогодні Офіс генпрокурора перевіряє причетність Борисова до ухилення від військової служби, незаконного збагачення та перевищення службових повноважень.

Одеського військкома-мільйонера, який допомагав уникати мобілізації, звільнили

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