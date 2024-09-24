Військовий утік з фронту і розповів про це в соцмережі: у Раді назвали сценарії нових загроз

Після появи в соцмережах резонансного допису військовослужбовця Сергія Гнезділова, який публічно заявив про самовільне залишення військової частини, в інформпросторі розгорілась гаряча дискусія стосовно того, чи виправданий вчинок цієї людини, чи ні. Гнезділов у своєму пості підкреслив, що має 5 років бездоганної солдатської служби, але зараз, коли залишив частину, намагається привернути увагу влади до того, що відсутні чіткі терміни демобілізації, які, своєю чергою, сприяють "чорній демобілізації". Під цим терміном він має на увазі одруження на пенсіонерках з інвалідністю, розлучення з дружинами для одноосібного опікунства над дитиною та інше.

"Моя позиція залишається незмінною: ми маємо створити мобілізаційну чергу з числа всіх військовозобовʼязаних українців, і тоді демобілізація стане реальністю", — каже військовий.

Його допис прокоментували тисячі цивільних і військових. Дописувачі підняли цілий пласт проблем, які є або можливі найближчим часом в армії. Це і відсутність чітких термінів служби, і перебування окремих військових тривалий час в тилових частинах в той час, коли інші весь час на найнебезпечніших ділянках фронту.

Ситуацію прокоментувала у себе на сторінці і народна депутатка Мар’яна Безугла, яка неодноразово піднімала тему СЗЧ та корупції серед військових.

В коментарі для ТСН.ua народна депутатка розповіла про те, наскільки ситуація стала серйозною та які шляхи вирішення є.

"Якщо буде такий інерційний розвиток, то може бути колапс на фронті, — каже Мар’яна Безугла. — У нас багато тих, хто скоїв СЗЧ або відмовився. Цифри не буду озвучувати. Треба робити ряд ключових структурних змін. Зміни у підготовці, поповнення діючих підрозділів замість створення нових, щоб ветерани показували те, що таке війна, щоб вчили новеньких. Щоб, своєю чергою, нові військовослужбовці знали, як діє конкретна бригада".

За словами Безуглої, "солдат може просто втекти, якщо він погано навчений, але командування вимагає його відправки на штурм".

До цього вона додає: "Ще одна величезна проблема, коли одні тривалий час перебувають на "нулі", а інші тривалий час в тилових частинах".

"Аудит був проведений переважно по структурам управління, але не маємо інформації щодо тилових частин — хто воює, а хто ні. Це корупція. Це тисячі людей, які в тій чи іншій мірі вирішили для себе питання, щоб не йти на поле бою, — каже Безугла. — Плюс до того — немає системи військової юстиції, немає невідворотності покарання, немає розшуку тих, хто пішов в СЗЧ і, відповідно, це породжує "сарафанне радіо". Коли прийшов додому, за це нічого немає, телефонує своїм побратимам і каже: "Чому ви там помираєте, якщо я пішов і мені за це нічого не буде". Система накопичила стільки критичних помилок, що у нас може бути колапс фронту, прорив до Дніпра, Запоріжжя, Харкова та Краматорська".

Реакція на пост Гнезділова

Допис військового прокоментували декілька сотень цивільних та військових. Одні висловивли сподівання, що ситуація у нього, Гнезділова, вирішиться так, що це влаштує обидві сторони – військового та державу, інші відверто засудили вчинок військовослужбовця. На думку останніх, ті, хто вчинив СЗЧ, наражають на небезпеку тих побратимів, які розраховували на службу побратима.

Правоохоронці, у підслідності яких випадки СЗЧ, нам повідомили, що ситуація з Гнезділовим неоднозначна.

"Зазвичай відкривається кримінальне провадження, якщо громадянин залишив частину та не дає про себе знати протягом трьох діб. А тут є нюанси. Цей громадянин публічно заявив, що скоїв СЗЧ", — повідомили нам правоохоронці.

Цей випадок прокоментував заступник Третьої штурмової бригади Максим Жорін, засудивши дії військового.

"Оце показово-медійне "добровільне СЗЧ" матиме дуже сумні наслідки, про які мабуть автор цього вчинку не дуже думає. Якщо це й привертає до чогось увагу, то лише до того, що порушення дисципліни це "нормально". Натомість дисципліна — одна з основ будь-якої армії. А подібні випадки дуже сильно демотивують бійців та провокують робити те ж саме.

Всі хочуть додому, хочуть відпочити, побачити свої родини та зайнятись своїми справами. Але війна не закінчилася і поки що нічого про її закінчення не говорить. Навпаки, на деяких ділянках фронту російська армія досить успішно веде наступальні дії. Тому "додому" ми поки собі дозволити не можемо", — написав Жорін в соцмережі.

Росіяни просуваються на Донеччині. Ситуація на фронті 23 вересня

Раніше повідомлялось про те, що в Україні декриміналізували дезертирство та самовільне залишення частини.

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