Військовий відповів, що Росія зробить з Україною після окупації: моторошний сценарій

Військовий наголосив, що окупанти добре воюють та ще можуть наступати.

Командир відділення та художник у цивільному житті Дмитро Гапчинський вважає, що якщо Росія окупує Україну – це закінчиться сотнями тисяч смертей і масовою еміграцією.

Про це він сказав в інтерв'ю ТСН.ua.

Дмитро Гапчинський зазначив, що його дивує спокій деяких людей. Він наголосив, що в російській армії служать не ідіоти, а професійні військові, які є дуже жорстокими.

"Росіяни не втратили сил, щоб наступати. Тобто вони пруть, бо в них є чим та є ким. Якщо у нас не буде згуртованості в суспільстві, ми втратимо країну. Багатьом доведеться тікати, бо Росія не зупиниться. Перший рік був дуже емоційний, все це дуже спотворило картину реальності. Бо по мені били не "Ваньки-встаньки", а спеціалісти, фахівці. Вони вчаться, швидко навчаються. Вони дуже добре воюють. Коли всі сміялися з окупантів – це принижувало нашу армію", – сказав командир відділення.

Військовий наголосив, що окупація України супроводжуватиметься масовими вбивствами українців.

"Російська армія дуже велика й потужна, вона жорстока, у неї немає почуття людяності. І це треба усвідомити, що якщо вони захоплять наші міста – будуть сотні тисяч закатованих і вбитих. Це дуже серйозно і я не розумію, чому люди до цього ставляться, як до кіно", – пояснив він.

Нагадаємо, в Раді планують до кінця березня зареєструвати законопроєкт про економічне бронювання від мобілізації. Політики розглядають дві моделі бронювання.

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