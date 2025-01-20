Військовий відверто розповів, як вперше на війні відчув присутність Бога

Помічник капелана, який був у Донецькому аеропорту, розповів, як вперше в житті відчув присутність Бога.

Андрій Полухін, який у січні 2015 в Донецькому аеропорту був помічником капелана, розповів, що там насправді відбувалось.

Про це він сказав у коментарі кореспондентці ТСН Наталії Нагорній.

Він зазначив, що в ДАП вони заїжджали вночі. Тоді, як помічник капелана, 23-річний Андрій Полухін був без зброї та вирішив допомагати медикам.

"Ми з капеланами одразу домовились, що ми не їдемо у гарячі точки, щоб просто поговорити. Ми не хотіли бути тягарем для хлопців. Ми хотіли нести якусь функцію і допомовились допомагати медикам. Там медиків разом із капеланом було троє. 15 січня почалась практика, коли недоформування почали вибивати наших хлопців", - сказав він.

Андрій Полухін розповідає, що з аеропорту він виїхав разом із пораненими, оскільки теж отримав травми. Він зазначив, що після 16 січня була тиша і хлопці розуміли, що можуть не повернутись.

"До мене підходив хлопець і запитав, де твоя віра, капелан? Я нічого не відповів. А може відповів. Але ця подія мені показала стан людини, яка там була. Дуже мало було моментів, коли я, як капелан міг допомогти. Під час цих подій я, як ніколи, я відчував присутність Бога там, при мені. Я відчував його там", - сказав він.

Помічник капелана зазначив, що так у житті він більше не відчував присутності Бога. Він зазначив, що після цих подій почав довіряти Богу ті речі, які він не може контролювати.

Нагадаємо, сьогодні в Україні вшановують пам’ять "кіборгів" Донецького аеропорту.

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