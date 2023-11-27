Військовий відверто відповів, що робити з окупованими територіями

Майстер-сержант мотопіхотного батальйону 24-ї ОМБр імені короля Данила, Герой України Дмитро Бублик вважає, що всі зруйновані росіянами міста на окупованих територіях Україна звільнить і відбудує, і вони будуть ще кращими.

Про це військовий розповів в інтерв’ю кореспондентці ТСН Наталі Нагорній.

“Це наша земля. Ми це все облаштовували. Навіть місто Попасна, гарне місто. Там є ще українці, які за Україну, які ненавидять тих, хто прийшов туди. Попасна знищена повністю. Нічого, відбудується. Люди, в яких знищені квартири, будинки — вони самі то відбудують. Міста будуть ще кращими, без колаборантів і без того непотребу”, — розповів Дмитро Бублик.

Втім, перевиховати дітей, які виросли на окупованій території, буде важко, вважає військовий.

“Це чисто моя думка. Вже десятий рік ведеться війна. Діти, яких уже навчили, що Україна — немає такої. Це дуже й дуже погане ставлення. Коли ми звільнимо території, навіть якщо взяти дітей, які були народжені під час війни, і поєднати із дітьми із заходу, все одно вони будуть поводитися так, як їх навчили батьки і всі решта. І буде негативне ставлення до нас”, — каже Дмитро Бублик.

Нагадаємо, британський генерал підрахував, скільки грошей і часу потрібно Україні для перемоги: фантастична сума.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео Найвідвертіше інтерв’ю з Дмитром Бубликом: про реальні втрати, заради чого росіяни йдуть вбивати!

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