Військовий висловився про мобілізацію та скандали у тилу: "Люди не розуміють, скільки їм служити"

Український снайпер на позивний "Дід", заступник командира тактичного підрозділу особливого призначення "Грім" вважає, що українці не поспішають мобілізовуватись, оскільки вони не розуміють, скільки часу їм доведеться служити та через діяльність військкомів. Проте він наголошує, що ті люди повинні відповісти, а що ж вони робитимуть, коли теперішні воїни закінчаться.

Про це він сказав в інтерв'ю ведучі ТСН Наталії Островській у проєкті "НАТО".

"Одна із причин – ніхто не знає, наскільки ти йдеш воювати. І багато хто ставить питання – до кінця війни, це скільки? Ми втомились, ми теж люди. Я знаю, що Верховній Раді це питання обговорювалось, щодо обмеження терміну служби. Якщо нас немає кому замінювати, я читаю, що ЗСУ – це мільйон чоловік в України. На всіх фронтах воює близько 300 тисяч людей. Питання, що роблять решта. Можна замінювати. З тих, хто 18 місяців воює, нас залишилось дуже мало. Воюють одні і ті ж бригади. Зараз є нові, а ті, хто півтора роки на фронті – їх не відправляють у тили, а на відновлення і назад", - каже військовий.

Заступник командира тактичного підрозділу особливого призначення "Грім" також зауважує, що людей демотивує і поведінка військкомів та різні скандали.

"Демотивація є і через те, що творять військкоми. Ці побиття – неважливо, хто він – ухилянт чи ні. Ну як можна бити? Можливо вони хочуть ухилитися, але це не означає, що їх можна бити. У людей немає мотивації служити – вони бачить ці клуби, цих військкомів, читають про хабарі у ВЛК. Вони не розуміють, скільки їм служити – рік, півтори, десять чи доки не загинуть. Я не засуджую за це людей. Але я розумію, що в один момент нас не залишитися. Це очевидно. Ви готові мене замінити, інших замінити? Ким? Тоді хочеться запитати хлопців – нас вб’ють, що ви робитимете", - пояснив він.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Найвідвертіше інтерв’ю снайпера "Діда" про війну: Зараз ми не вийдемо на кордони 1991 року!

Нагадаємо, народний депутат та член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки Сергій Рахманін відповів, чому на фронті проблеми з ротацією і як їх вирішити.

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