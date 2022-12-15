Військовий з Бахмуту про один із боїв: "Орки йшли навалом, тепер їх їдять місцеві собаки"

Одним з найгарячіших напрямків війни Росії проти України наразі залишається Бахмутський в Донецькій області. За даними Генштабу, за минулу добу окупанти обстріляли там райони сімнадцяти населених пунктів, крім того, завдали авіаудару поблизу міста Бахмут.

В подробицях про те, якою зараз там є обстановка – це в коментарі для ТСН.ua розповів український захисник на позивний "Киянин". Він підкреслює, що бої за Бахмут – це захист не тільки самого міста, а й прилеглих населених пунктів, де проходить лінія оборони.

"Задачі, які виконує оборона Бахмута – вони практично виконані. Висловлю свою суб’єктивну думку: я не вбачаю того, що хтось відходить. Я такого не бачу. Те, що, начебто українські війська вийшли з Бахмуту – це вкид, психологічна війна, на яку окупанти тратять мільйони доларів, - розповідає "Киянин". - Ситуація, так, тяжка, тому що ворог застосовує міномети, РЕБи, САУ, багато артилерії, РСЗВ, авіації. Це жахливі речі, словами це не передати. Днями на одній з ділянок були такі прориви…, але козаки так вперлись, що їм респект та повага. Є локація, де побратими положили гору орків. Був заміс. Коли вночі козаки забирали наших поранених, то розгледіли й одного орка, недобитка. Він нам розповів, що їх відправляють в один кінець. Розповів, що в разі повернення "чмобіків", непотреб валять свої. Є на війні приватні компанії, які намагаються своїх витягувати – і вбитих, і поранених".

За словами Киянина, "друга армія світу" на Бахмутському напрямку – це також і "частково мобілізовані", і зеки, і кадрові військові, і "вагнерівці".

У Бахмуті залишились мешканці

"Я перебуваю в мобільній вогневій групі, маю можливість рухатись містом. Спілкуюсь з мешканцями, - розповідає український військовий. - На 90% серед тих, хто залишився – це люди літнього віку. Їм або нікуди виїхати, або нічого їхати. Вони звикли жити таким життям, відвідують декілька точок волонтерської допомоги. Беруть там їжу, засоби гігієни. В річці набирають воду. Люди в місті є різні. Але місто більше проукраїнське. Є і молоді люди, які залишились. Є такі, кому нікуди їхати, є такі, хто не хоче. В місті немає ні електрики, ні газу, ні води. Люди спилюють дерева, на вогнищі готують їжу. Квартири опалюють буржуйками. Виживають".

Окупанти стали їжею для собак

Розповідаючи про те, наскільки складна ситуація на цьому напрямку, військовий пригадав таке: "Ми тримали східні ворота Бахмуту. Орки йшли навалом. Був один з днів, коли завдяки козакам на позивні "Шева", "Колумб" та іншим ліквідували стільки окупантів, що на полі з’явилась картина не для слабонервних. Козаки відпрацювали, підняли "пташку" (безпілотник – Ред.) та побачили все це. Бахмутські собаки приходять туди та їдять…"

Резюмуючи, Киянин, якого в соцмережах вже назвали символом незламного Бахмута, сказав нам так: "Я всього-навсього один з сотен тисяч тих, хто захищає Україну. Таких козаків як я – багато. Нашим громадянам хотів би сказати таке: тільки монолітна нація може виграти цю криваву війну. Вже багато чого зроблено, але ще варто багато чого зробити. Об’єднуйте зусилля. Не можете служити – допомагайте коштами, обладнанням, екіпіровкою. Не будьте байдужими, вірте в нашу перемогу. Ми - добро, рашка – зло. Вони, російські окупанти - приречені".

Значення Бахмута: що відомо

Нещодавно військовий експерт Олег Жданов пояснив, в чому саме полягає стратегічне значення Бахмута. Про це він повідомив на своєму youtube-каналі.

На думку експерта, у разі взяття Бахмута перед окупантами відкривається шлях на Слов'янськ.

"Але річ не в цьому. У разі взяття Бахмута окупантами у нас там готова наступна лінія оборона. Вони далі не просунуться. І до Слов'янська їм пиляти й пиляти", – зазначив Жданов.

Експерт вкотре наголосив, що для РФ важливе не стратегічне значення міста, а сам факт перемоги.

"Їм потрібно щось "продати" своїм громадянам і показати Заходу, щоб натиснути на Захід. Їм потрібен перепочинок у війні. Ця (російська. – Ред.) армія видихається. Падає якість, бойова спроможність. Тому їм потрібна перемога. А перекидати сили на інші напрямки вони не можуть. Часу і можливості у них вже нема", – підсумував він.

Своєю чергою, радник Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю журналісту Дмитрові Гордону сказав, що Бахмут стратегічно не важливий.

"Він навіть оперативно не важливий. Він не має жодного значення, по суті. Тобто він важливий лише в одному: ми їм влаштували пастку, де палимо їхні останні резерви. Вони можуть, звісно, ще зібрати, але поки що є", – вважає Арестович.

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