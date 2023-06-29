Військовий заколот Пригожина у РФ: у Зеленського розповіли, хто ще причетний до бунту

Подоляк впевнений, що багато російських генералів того чи іншого рівня знали про заколот Пригожина.

Українська влада перевіряє інформацію, чи дійсно арештували заступника командувача об'єднаного угрупування військ в Україні генерала Сергія Суровікіна. Про це розповів радник керівника Офісу президента Михайло Подоялк в ефірі "Сніданок з 1+1" у четвер, 29 червня.

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"Зараз ми перевіряємо. Давайте відверто, багато генералів (російських - ред.) того чи іншого рівня знали про заколот. Ви ж розумієте, що цього не можна було зробити, якби знали лише Пригожин. З точки зору "СВО", він виконує великі функції, але між тим це говорить, що у внутрішньому колі йдуть величезні процеси конфліктного типу. І це дуже добре, бо буде послаблювати РФ. ", - сказав він.

Подоляк зауважив, що бунт "вагнерівців" має три складові.

"Він (військовий заколот - ред.) показав, що Путіна уже не існує як суб'єкта, якого треба слухати, який керує процесами, який є модератором, а головне є арбітром для внутрішніх російських еліт. Друге, що у Росії йде боротьба між представниками різних кланів, тому що вони розумію, що війна закінчиться - і влада буде слабкою. Вже починається перерозподіл цієї влади. Третє, багато ображених є, тому що все йде по плану, тільки він називається "Руйнація Росії", і будуть шукати винних серед генералів", - пояснив він.

На думку Подоляка, Пригожин діяв не сам у військовому заколоті. Безпосередню участь у ньому брали участь офіцери високого сану ЗС РФ. Він припускає, що серед них міг бути і Суровікін.

"Весь цей заколот, на мою думку, готував не стільки Пригожин, а там безпосередньо брали участь офіцери, які до кінця це все не довели, але позначили, що це буде продовжуватися", - підсумував він.

Нагадаємо, видання The Moscow Times із посиланням на власні джерела в апараті Міноборони РФ повідомило про арешт заступника командувача об'єднаного угрупування військ в Україні генерала Сергія Суровікіна. Причиною може бути те, що під час заколоту він встав на бік Пригожина.

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