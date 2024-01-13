Військовий застрелив замкомандира роти і вкоротив собі віку: подробиці жахливої трагедії (відео)

У 35-й бригаді морської піхоти просять не хайпувати на трагедії та не робити передчасних і необґрунтованих висновків.

Шість пострілів, а потім самогубство! Військовий застрелив заступника командира роти, потім вистрілив у себе. Це сталося в одному з пунктів тимчасової дислокації на Миколаївщині. Деталі гучної справи – в ексклюзиві Вікторії Панченко для TSN.UA.

Трагедія на Миколаївщині

На Миколаївщині військовослужбовець застрелив заступника командира роти, а потім чоловік вчинив самогубство. Обидва військових були мобілізовані. Трагедія сталася ввечері 7 січня. Про це повідомив керівник Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону Андрій Кльопов.

"О 21:00 ми отримали інформацію, що військовослужбовець — старшина, застрелив зі своє штатної зброї АК-74 заступника командира роти. Орієнтовно, здійснивши шість пострілів, після чого здійснив самогубство", - розповів Кльопов.

Деталі інциденту

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Керівник Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону додав, що після інциденту на місце події прибули правоохоронці, які провели огляд місця трагедії. Кримінальне провадження зареєстроване за статтею “Умисне вбивство”. Водночас начальник служби зв'язків з громадськістю 35 окремої бригади морської піхоти Сергій Козачинський заявив, що стрілянина сталася в одному з їхніх підрозділів. За його словами військові загинули в одному з пунктів тимчасової дислокації на Миколаївщині.

"Стався трагічний випадок, у результаті якого загинуло двоє військовослужбовців. Це сталося в одному з пунктів тимчасової дислокації на Миколаївщині", - зазначив Козачинський.

Що відомо про військових?

У бригаді зазначили, що вже призначили службове розслідування. Нині обставини зʼясовуються: "З метою запобігання подібним випадкам у майбутньому та для з'ясування усіх обставин з цього приводу також призначено службове розслідування, за результатами якого будуть прийняті відповідні рішення. Крім того, за фактом події відкрито кримінальне провадження та внесено дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань".

Також у бригаді просять не хайпувати на трагедії та не робити передчасних і необґрунтованих висновків.

"Наголошуємо, що до завершення слідчих дій робити будь-які висновки передчасно. Прикро, що подібні випадки намагаються використати певні особи, які не розібравшись в ситуації, взялися розкручувати цю новину, а деякі ЗМІ, навіть не намагаючись отримати офіційний коментар від представника бригади, розпочали її поширювати. Подаючи все це під соусом того, як важко на фронті хлопцям на другий рік війни. І як через втому та відсутність демобілізації вони скоюють подібні вчинки. Хочемо зазначити, що озвучені судження є маніпулятивними, які не відповідають дійсності та роблять, так би мовити, "хайп" на трагедії", - йдеться у повідомленні бригади.

На сторінці у Facebook 35-ї окремої бригади морської піхоти можна знайти дописи рідних військових, які служили у цій бригаді. І вони далеко не комплементарного характеру. Рідні військовослужбовців скаржаться на бездіяльність керівництва бригади.

Зрозуміло, що такі дописи не мають відношення до трагедії. Але диму без вогню, як то кажуть, не буває. Також, у бригаді повідомляють, що військовослужбовець, дії якого призвели до трагедії, лише нещодавно приєднався до підрозділу. Від самого початку був на посаді командира відділення. Знаходячись в тилу, забезпечував всім необхідним особовий склад, який брав участь у штурмових діях. Безпосередньо участі у виконанні бойових завдань цей військовослужбовець не брав.

Розслідування триває

Станом на 12 січня 2024 року обставини з'ясовуються. Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного управління Національної поліції в Миколаївській області. Процесуальне керівництво здійснює Миколаївська спеціалізована прокуратура у сфері оборони.

Хамське ставлення до військових

Поки одні українці захищають Україну, боронять кожен сантиментр нашої держави під кулями, підривають своє здоров'я, втрачають кінцівки, інші - сидять в тилу у теплі і відмовляють військовим у послузі. Послузі, за яку платять гроші. У Львові водій популярної служби таксі відмовився везти військового. А знаєте через що? Бо той пересувається на милицях. Про це сам військовий написав у Facebook.

"Bolt це еталон хамства, бидляцтва і тотального не бажання компанії впливати на водіїв!! Як вам варіант коли я водію повідомив шо на милицях, питаю де він запаркувався, бо не бачу його, а у відповідь – "там де всі таксисти", кидає трубку, хамить хвилин 4 що він приїхав, але на каже де він, і скасовує замовлення! Я чекав на морозі 20 хв на одній нозі посеред снігу! Щоб той виродок скасував замовлення? Подав скаргу. Bolt, кажуть що результатів розгляду не повідомлять, і поки розбираються, заблочили мій акаунт. Це таке ставлення до ветеранів? 10 крайніх поїздок, лиш один водій не хамив. До речі, всі призовного віку. Як вам ситуація?", – написав захисник.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Військовий застрелив замкомандира роти і вкоротив собі віку! Подробиці жахливої трагедії".

Нагадаємо, що у жовтні 2023 року у Києві військовослужбовець ЗСУ застрелив двох інших військових. Слідство встановило, що солдати розпивали алкогольні напої, після чого між ними виник конфлікт.

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