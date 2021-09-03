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Військовий журналіст розповів, кого передовсім таліби розстрілюють в Афганістані

Військовий журналіст розповів, кого передовсім таліби розстрілюють в Афганістані

ТСН.ua

Наприклад, розстрілюють чиновників, які співпрацювали з попередньою владою.

Військовий журналіст Андрій Цаплієнко розповів, кого передовсім таліби розстрілюють в Афганістані.

Про це він повідомив під час передачі "Право на владу" на 1+1. 

"Ми отримуємо інформацію про те, що під Кандагаром розстріляли одного з відомих афганських журналістів, розстрілюють чиновників, які співпрацювали з попередньою владою, розстрілюють перекладачів. Я буквально вчора розмовляв з перекладачем канадського контингенту, якого наші спецпризначенці вивезли з Кабула. Він каже: "Ми були і залишаємося головною мішенню для Талібану. Тому що Талібан саме нас, перекладачів, вважає очима і вухами коаліції". Тобто вбий перекладача - і ти помножиш на нуль солдатів, які проводять операцію на полі бою", - зауважив він. 

Нагадаємо:

  • В афганській провінції Панджшер — єдиній, яка не підкорилась талібам, бійці руху опору вбили десятки ісламістів, коли терористи розпочали штурм їхньої гірської твердині.
  • Сполучені Штати завершили виведення своїх військ з Афганістану – з Кабулу вилетів останній американський літак. Військова операція, що тривала 20 років, – завершена, це підтвердили в Пентагоні. За два тижні евакуювали понад 120 тисяч людей. Водночас в Афганістані залишилося більше сотні американців, які не змогли дістатися аеропорту Кабула. Так само як і тисячі афганців, які співпрацювали зі США.

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