Військовий зник безвісти?: чи змінюються виплати для його родини

У випадку зникнення безвісти бійця Сил оборони його родичі мають право на отримання матеріальної допомоги.

Правозахисниця Наталія Шмарко пояснила, чи змінюються для родини виплати військового після його зникнення безвісти.

Про це вона розповіла в новому випуску проєкту "Спостережний пост" спеціальної кореспондентки ТСН Наталії Нагорної.

За словами юристки, на соціальні пільги родини зниклих безвісті військовослужбовців можуть претендувати у разі того, коли вони вже оформили посвідчення члена сім’ї зниклої безвісті особи.

"На грошове забезпечення претендує відповідно особа, яка є першочерговою особою, яка може на це претендувати. Якщо є дружина, то дружина, якщо вони розлучені і є дитина, то в інтересах дитина дружина, а потім по черговості і батьки можуть отримати... Доки особа в статусі зниклого безвісті, доти ця особа отримує грошове забезпечення військовослужбовця", – каже Наталія Шмарко.

Юристка зауважує, що тільки у разі, якщо змінюється статус військовослужбовця на відповідного загиблого або в судовому порядку його визнають відсутньою безвісті особою, тоді припиняється виплата грошового забезпечення.

"Але це не означає, що ця ж особа (це коло осіб) не претендує на одноразову грошову допомогу у разі загибелі такого військовослужбовця. Ця допомога... не відміняє того, що якщо військовослужбовець загинув, то родина отримає одноразову грошову допомогу", – підсумувала вона.

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ЗНИКЛИЙ БЕЗВІСТИ | Що робити, куди звертатися і ЩО КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЕНО РОБИТИ?

Раніше ми писали, що робити родині зниклого безвісти бійця і які дії найгірші. Також повідомлялося, скільки часу людина може бути у статусі зниклого безвісти.

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