Військовий ЗСУ 2 місяці воював з уламком у серці: медик розповів шокувальну історію та як це закінчилося

Воїн не розумів, чому його постійно болить серце.

Військовий медик Олег Токарчук розповів, як воїн ЗСУ два місяці воював з уламком у серці та не розумів, чому його здоров'я погіршилосья.

Про це він розповів в інтерв'ю кореспондентці ТСН Наталії Нагорній.

Медик розповів, що коли український захисник виходив з позиції, то помітив на своїх грудях подряпину. Він звернувся до батальйонного лікаря, проте той був переконаний, що рана несерйозна.

Згодом травма загоїлася і військового знову відправили на позиції. Тоді він звернувся до стабілізаційного пункту.

"І він каже, я не можу, я задихаюся, у мене там болить серце, я не можу", – згадує Олег Токарчук.

Згодом військовий звернувся до цивільних медиків та здав багато аналізів і пройшов обстеження.

"Аж закінчилося тим, що він зробив комп'ютерну томографію. І на комп'ютерній томографії ми знайшли осколок у серці. В серцевому м'язі великий осколок", – згадує медик.

Виявилося, що чоловік два місяці воював з цим уламком у серці. Тоді військового терміново евакуювали і в Києві в Інституті серця провели термінову операцію.

Нагадаємо, Сирський розповів про складну обстановку на східному фронті.

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