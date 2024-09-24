Військовий ЗСУ наводив ракети і КАБи на власну бригаду: що про це відомо

Боєць однієї з бригад сам здавав позиції побратимів росіянам і наводив ракети та КАБи на військових: так він планував убити всіх побратимів та вже розробив план втечі до РФ, щоб потім воювати проти України.

Як викрили зрадника, розповіли журналісти в ексклюзиві TSN.ua.

Військовий ЗСУ наводив ракети на побратимів

На жаль, зрадники України є не лише серед простих мешканців чи чиновників, вони є й серед воїнів ЗСУ. Одного з таких СБУ вдалося вистежити і знешкодити саме перед його втечею до ерефії. Підозрюваний – 45-річний уродженець Харкова, що майже щодня страждає від ворожих обстрілів, а сам чоловік зовсім нещодавно мобілізувався до лав армії. Втім, у серпні на нього вийшла ворожа розвідка і дистанційно завербувала. До завдання зрадника входило наводити ракети на власний підрозділ, але так, щоб ППО не змогла їх перехопити. В обмін на це російська спецслужба обіцяла "евакуювати" агента до країни-агресорки, де він планував вступити до ворожого війська та воювати проти України, і вже навіть розробила план його втечі. За інструкцією воєнної розвідки РФ, перед ворожим обстрілом зрадник мав прибути до визначеного місця на передовій, а окупанти – створити для нього "коридор" для переходу лінії фронту. Перед цим він встиг передати окупантам точки для ураження його бригади:

"Для наведення вогню фігурант позначив "потрібні" локації на гугл-карті та відправив відповідний скриншот своєму російському куратору. Також агент провів дорозвідку поблизу бойових позицій української ППО, яку рашисти сподівалися "обійти" під час ракетної атаки".

Як вдалося затримати зрадника

І от у момент обстрілу зрадник мав побігти на передову та перейти на територію, яку контролюють росіяни. Щоправда, цікаво, він дійсно думав, що до ракет у нього імунітет? Вб’є всіх, але не його? Втім, плани зрадника накрилися, співробітники СБУ спрацювали на випередження і щойно задокументували злочинні дії агента, затримали його на етапі підготовки до "евакуації" до Росії. Крім того, під час спецоперації СБУ провела комплексні заходи для убезпечення позицій українсь:их військ, що повністю зірвало плани агресора. Тепер зрадникові загрожує довічне ув’язнення.

"Під час обшуку у затриманого вилучено мобільні телефони, які він використовував для зв’язку з російською спецслужбою. На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантові про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна".

Ще один агент отримав вирок

Також уже отримав вирок ще один агент ерефії, він теж колишній військовий ЗСУ. 20 вересня в СБУ повідомили, що завдяки зібраній доказовій базі завербований ФСБ 29-річний чоловік сів на 16 років за ґрати. Це колишній контрактник однієї з військових частин України, який ще в перший день повномасштабної війни втік з місця служби та переховувався на прифронтовій території Донецької області. Згодом на нього дистанційно вийшов кадровий співробітник ФСБ і запропонував співпрацю в обмін на гроші. Ну і той, відповідно, погодився, але “брудну” роботу робив не сам – щоб не "засвітитися" під час виконання ворожих завдань, агент "втемну" залучив свого знайомого, який передавав йому інформацію про місця тимчасового базування та маршрути руху Сил оборони.

Таким чином, зловмисник шпигував за українськими військами, які вели бої під Бахмутом. Впіймати його вдалося у березні 2023 року. Для комунікації з російською спецслужбою фігурант використовував анонімний чат у популярному месенджері. Окрім текстових СМС, він передавав інформацію у вигляді голосових повідомлень.

Під час затримання у зрадника вилучили 5 мобільних телефонів та ноутбук з доказами розвідувально-підривної діяльності на користь РФ. Днями хлопця визнали винним одразу за двома статтями:

"Найбільше ворога цікавили орієнтовні координати вогневих позицій ствольної та реактивної артилерії ЗСУ, яка тримала під вогневим контролем штурмові групи окупантів, що атакували Бахмут. Також агент розвідував інформацію про наслідки ворожих обстрілів по території району. За матеріалами слідства Служби безпеки суд визнав зловмисника винним за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 4 ст. 408 (дезертирство, вчинене в умовах воєнного стану); ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Враховуючи непогашену судимість за незаконне зберігання зброї, його засуджено до 16 років позбавлення волі".

22-річний колишній контрактник продався за рублі

Крім цього, СБУ встановила особу співробітника ФСБ, який курував агента. Тепер перевіряють, чи не причетний цей куратор до інших махінацій для підривної діяльності проти України. Ще одного зрадника днями СБУ затримала в Запоріжжі. Сам він – демобілізований строковик ЗСУ, але який працював на воєнну розвідку РФ і шпигував за військовими, що виконують бойові завдання на південному фронті. Ба більше, в цій історії замішана вся сім’я підозрюваного. Отож, найбільше окупантів цікавили місця розташування командних пунктів, складів з боєприпасами та укріпрайонів українських військових на Запорізькому напрямку, а також скільки та якої техніки є на фронті і куди її планують перекидати.

Вся сім’я працює на РФ?

А щоб розвідати всі необхідні дані, російські окупанти завербували демобілізованого строковика. 22-річний хлопець раніше служив в одному з військових гарнізонів України, а ось вийшли на нього через його батьків, які проживають на тимчасово окупованій території Запорізької області і теж співпрацюють зі спецслужбою країни-агресорки. У травні цього року хлопець звільнився у запас та залишився жити в Запоріжжі. Згодом із ним дистанційно зв’язався кадровий співробітник 316-го розвідцентру Головного управління Генштабу Збройних сил РФ, більш відомого як ГРУ, що базується у Севастополі. Спершу представник спецслужби РФ попросив агента надати координати бойових підрозділів та логістичних складів військової частини, в якій колишній строковик служив.

Пізніше зрадник почав обходити прифронтове місто, де приховано фільмував локації підрозділів українських військ і мостів, якими вони рухаються у напрямку фронту. Завдяки “злитим” даним планували завдати ударів по українських військових з використанням керованих авіабомб, БпЛА та важкої артилерії. Хлопця вдалося вчасно затримати, у нього знайшли телефони з доказами зради і тепер зловмисникові загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ вже повідомила про підозру представникові УПЦ МП, який виправдовував війну Росії проти України.

Читайте також: