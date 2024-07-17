Військового та його дружину били і погрожували пістолетом: деталі гучного скандалу у Хмельницькому

У Хмельницькому побили військового та його дружину! Ймовірно один з кривдників подружжя – це працівник ТЦК. Ба більше, на військового та його дружину підняли не тільки руку, їх били ногами та погрожували пістолетом. Причини нападу та усі деталі гучної події, йдеться в ексклюзиві TСН.ua.

Побили військового та його дружину

Пані Іванна розповіда, що у ніч на суботу, 13 липня, о 00:40, вона з чоловіком почули від сусідів російську музику, яка звучала на весь двір. Подружжя хотіло зробити зауваження та все закінчилось розбірками зі зброєю, травмами і поліцією. Про це пише видання Vsim.ua.

Постраждала, зокрема, дружина військового Іванна Фіголь. Її чоловік Валентин захищає країну на фронті. Він як раз приїхав у відпустку за сімейними обставинами, аби провідати маму після інфаркту. За словами жінки, все почалося з побутового скандалу. Вони з чоловіком хотіли зробити зауваження сусідові, який серед ночі голосно слухав російську музику.

"Це неодноразово відбувається, що сусіди скаржаться на них. Ми зайшли у під’їзд, чоловік постукав їм у двері. Спочатку ніхто не відкрив. Вдруге постукав – двері відчинились і на мого чоловіка наставили пістолет у груди. Я стала між ними і намагалась заспокоїти сусіда. Він не слухав і тикав пістолетом, а тоді дав рукояткою чоловікові по голові, почала йти кров. Пізніше вибігли з квартири ще двоє, повалили нас на землю і почали бити руками і ногами", – розповіла жінка.

З її слів, нападником був працівник ТЦК Юрій, який раніше неодноразово погрожував мешканцям будинку. Жінка викликала поліцію, а сусіди зачинились у квартирі. Вона заявила на лінію "102" про збройний напад та попросила правоохоронців викликати "швидку". При цьому, каже жінка, кривдники продовжували провокувати та погрожувати, навіть у присутності патрульних. А останні, в свою чергу, не намагались вирішити ситуацію.

"Нас з чоловіком забрала "швидка". Але сусіди чули, як нападник говорив, що "мав його застрелити". Їм порадили їхати слідом за нами і теж писати заяви і знімати "побої", яких не було, – каже Іванна.

За словами жінки, заяву від неї поліцейські зареєстрували не одразу. Ба більше, поліцейські кілька разів намагались змінити слова "вдарив предметом, схожим на пістолет" на "вдарив невідомим предметом".

Про "подвиги" кривдника подружжя пише і Наталія Дурдас. Жінка працює разом дружиною військового, якого побили. Наталія запевняє, що це не перший випадок такої агресії з боку цього чоловіка та закликає до розголосу цієї ситуації, бо побоюється, що кривдник знову уникне покарання.

"Вчора вночі, коли люди намагались в будинку заснути, деяким мешканцям не спалось, захотілось російських пісень. Ви думаєте, це цивільні, переселенці? Ні, вони міцно захищають Україну в Хмельницькому, носять українську форму і впевнена, поводять себе так, наче це вони звільняли міста та села від окупанта. Свято з російськими піснями, великою кількістю алкоголю і увага, зі зброєю в квартирі. Дійсно, нам всім потрібно свято, особливо під час кровопролитних боїв, коли кількість загиблих та безвісти зниклих така, що навіть думати про це страшно…. Я не знаю, чи хтось з вас відкриває двері зі зброєю в руках, але наш фігурант відкрив двері і наставив пістолет на військовослужбовця, а потім прикладом пістолета вдарив нашого захисника по голові. Далі підключились його друзі, почали ногами бити Іванку та її чоловіка. Просто без жодних причин, зі старту, ні Іванка, ні її чоловік не встигли сказати жодного слова.

Чому пишу це тут і прошу розголосу? Ми звісно написали заяву в поліції, сходили в Теруправління ДБР у Хмельницькому, там теж написали заяву, зняли побої, але знаємо, як такі "герої" вміють виходити сухими з води, тому просимо розголосу. У цього сусіда виявляється великий послужний список і він досить часто вирішує питання в такий спосіб, але дивно, поліція є, заяви від людей є, а покарань немає. Такі, як він почувають себе божками в таких маленьких містах, як Хмельницький. Якщо цей покидьок так пʼє, чому він додому може брати зброю, навіщо йому пістолет вдома? Звісно, дякуємо, що не застрелив захисника України та його дружину, але чи він одного разу не випустить кулю в когось з людей?", – пише Наталія Дурдас.

Загалом жінці військового діагностували забій внутрішніх органів, ребер і грудної клітки. У її чоловіка Валентина – розбита голова, лікарі наклали йому шви. Наразі він вирушив назад на фронт. Хоча почувався після побиття погано. Однак, медики не побачили підстав для лікарняного. Про це написала Наталя Дурдас на своїй сторінці у Фейсбук.

Що кажуть у поліції?

Як пише видання "Всім.ua" справою за фактом побиття чоловіка буде займатись військова спеціалізована прокуратура. Також Іванна написала заяву до поліції і до ДБР.

Журналістка Vsim.ua звернулась за коментарем до Хмельницького районного управління поліції. Там підтвердили, що інцидентом щодо побиття чоловіка буде займатись військова прокуратура. Поліція також зареєструвала заяву від його дружини. Речниця Віра Мазур повідомила, що була порушена справа про умисне легке тілесне ушкодження. Нині друзі та знайомі родини поширюють інформацію про інцидент у соціальних мережах та просять долучитися до цього всіх небайдужих. Також звернулися і до Міністерства ветеранів, адже постраждалий військовий, зокрема, ветеран АТО/ООС.

Піднімають руку на жінок

На жаль, про те, що представники ТЦК розпускають руки та поводяться агресивно, ми чули вже неодноразово. "Силова" мобілізація в Україні не вщухає. Нещодавно у Києві представники ТЦК вдарили жінок, які намагалися витягти чоловіка з "бусика" ТЦК. В телеграм-каналах поширили відео силового затримання чоловіка на Деміївці працівниками ТЦК та поліцією. Перехожі жінки та місцеві продавчині намагалися вплинути на працівників ТЦК, аби "відбити" від них чоловіка.

Як стверджували очевидці, одна з продавчинь, що пішла визволяти чоловіка, отримала від працівника ТЦК удар головою. Також один із представників ТЦК кричав та вимагав від іншої киянки, яка фільмувала інцидент на відео, віддати телефон.

У ТЦК пояснили, що один із військовослужбовців нещодавно повернувся із зони бойових дій, де отримав поранення, і не зміг стримати емоції.

Ба більше, у ТЦК заявили, що співробітники поліції та військовослужбовці діяли в рамках закону. Бо чоловік, який намагався втекти від правоохоронців, нібито є ухилянтом.

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Військового та його дружину БИЛИ НОГАМИ І ПОГРОЖУВАЛИ ПІСТОЛЕТОМ! Деталі гучного скандалу

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