Військового з лабрадором не пустили до салону потяга – нові подробиці гучної історії

"Укрзалізниця" знову в центрі скандалу. Військовослужбовця Нацгвардії змусили їхати кілька годин у тамбурі на ногах – йому не дозволили зайняти своє місце згідно з придбаним квитком через службового собаку лабрадора, який був із ним. За правилами "Укрзалізниці" лише викуплене купе дає підставу для проїзду з собакою, вищою за 45 сантиметрів.

У сюжеті ТСН.ua Вікторія Гнатюк розповіла подробиці.

Відео, як військовослужбовець Національної гвардії України, кілька годин стоячи на ногах у тамбурі їхав з Києва до Чернігова, розмістила пасажирка вагону. Виявилося, хлопця не пустили на куплене місце, бо він був з лабрадором – службовим собакою.

Дівчина була шокована таким відношенням до військовослужбовця, маючи небагато підписників, вона в деталях розповіла, що сталося, і попросила у користувачів соцмереж допомоги у розголосі.

Військовослужбовець Нацгвардії у тамбурі потяга / Фото: Вахтанг Кіпіані / Facebook

На момент підготовки випуску її пост зібрав понад 170 тисяч лайків та сотні репостів, люди збурені таким відношенням працівників "Укрзалізниці" до військових і домашніх улюбленців загалом.

Про самого хлопця відомо небагато, його звуть Валерій, а його вірного друга – Ермі.

"Не здивована офіційним поясненням. Думаю, що в цій історії головне – це людяність. Я думаю, що саме людяність, в усіх її проявах, втрачена за концепцією "я вам нічого не винен", яка стала для багатьох рятівним колом, коли не треба за когось турбуватись, співчувати, допомогати поступитись своїм комфортом або спокоєм заради когось. А тут навіть заради того, хто може віддати своє життя за твій спокій. Соромно за людей. Ми так і будемо жити в лайні, якщо мораль суспільства не зміниться".

"Мене ображає, що собака малих та середніх порід їде разом з власником на окремому місці (і нема ні в кого ніякої алергії), а я зі своїм вихованим, чемним лабрадором, яка зі мною буквально всюди, маю стояти десь хрін зна де, чи пихати її в бокс.

Треба правила одні для всіх. Досить демонізувати всіх великих собак в незалежності від породи і виховання. Колись в 90-ті так і їздили, звісно, але 21 століття на дворі. Давайте якось адекватніше".

"Ніякі ваші потуги з посиланнями на закон та Нацгвардію, не виправдовують відношення до військового з його собакою! Особливо під час війни!"

Після шквалу критики в "Укрзалізниці" вирішили сказати своє слово. На своїй сторінці у Facebook голова пасажирського напрямку Олександр Перцовський пояснив, чому військового не пустили з собакою на куплене місце:

Для перевезення службових собак є спецвагони. Військові в курсі, ми веземо їх регулярно. Це базова фонова інформація.

Для перевезення домашніх улюбленців є чіткі правила, зокрема для вагонів інтерсіті, про які йде мова. До речі, наші провідники та стюарди іноді лояльно дивляться на ці правила, ми свідомо робимо виключення, але це окрема тема, деталізую по порядку.

Військовий прийшов на посадку в інтерсіті з великим собакою без намордника - і тут важливо: не "військового виставили в тамбур", а військовий попросився їхати у тамбурі, бо знав, що вчиняє не за протоколом. І наша стюард пустила (за що ми їй дорікати не плануємо), таке буває і на краматорських рейсах, вже маємо досвід. Але є трохи різниці з викладеною версією, погодьтесь.

Нацгвардія вже прокоментувала, УЗ прокоментувала, сам військовий прокоментував. Здавалося б, епізод вичерпано, але ніт:) Чому? Бо… …

Ми самі для себе не поставили крапку. Правила мають бути адаптивними до реалій сьогодення. Ми як залізниця евакуювали 120 тисяч улюбленців (бог із ними з собаками - ми крокодилів та ігуан везли на евакорейсах) і зараз регулярно їх веземо назад - звідси й теза вище про неофіційну гнучкість трактування правил. Так, у вИпадку зі службовими собаками та поїздами інтерсіті все ж є чіткі норми, продиктовані безпекою та комфортом всіх у салоні, включно з дітьми, алергіками і т.д. Але є й декілька blind spоts у правилах, де прийняття рішення по факту перекладено на провідника, тому зміни назріли і громадянське суспільство справедливо нам про них нагадує.

Крім цього, керівник пасажирського напрямку зазначив, що якби там не було, в компанії готові коригувати правила.

"В сухому залишку: правила будемо переглядати і фідбек по них нам зараз дуже цікавий та корисний. Діліться. Може навіть до pet-friendly купе дійдемо, досвід із вокзалами вже є. Мова, до речі, не про службових собак та поводирів, бо в обох вИпадках все чітко виписано і там треба просто відшліфувати взаємодію, ми вже на зв’язку з нацгвардійцями, за їхніх собак можете не переживати. А от зробити вам повернення додому з улюбленим коргі ми б хотіли зручнішим. З повагою до всіх хвостатих, перепончатих, пернатих".

Керівник пресслужби Нацгвардії Руслан Музичук пояснив у коментарі "Громадському", що формування має свій спеціальний транспорт: спецвагони та автомобілі, призначені для перевезення собак. За його словами, ці засоби використовують для того, щоб, зокрема, уникати таких ситуацій, яка трапилася у вагоні "Укрзалізниці".

Як стало відомо Музичуку, цей випадок – збіг обставин, і військовий сам сказав провіднику, що їхатиме в тамбурі, оскільки діють правила, які не дозволяють заводити службових собак "у такі місця".

Тож у пресслужбі Нацгвардії вважають, що питання правил перевезення тварин у поїздах – радше цивільне, ніж військове.

Крім того, знайшлися ті, хто поділилися своїми історіями поїздок із собаками в "Укрзалізниці", та вступилися за компанію.

"Не забувайте про алергіків, які можуть стати заручниками ситуації. А в окремих випадках таке сусідство може призвести до трагічних наслідків. Зробіть окремі вагони, де можна\не можна в теорії бути з тваринами, щоб люди, для яких такі зустрічі несуть прямі ризики для здоров'я, мали можливість убезпечити себе".

"Не все залежить від одних правил, багато що залежить від людини-провідника. Тетяна - провідниця – як раз та людина, яка працює в “Укрзалізниці”, і всі хвостики, які їздять з нею, їздять на рівні з іншими людьми. До речі, Таня годує безхатніх тварин і їй треба зараз дуже корм… зробіть репост в противагу тим злим провідникам. А ще вона дає воду тваринам, які їздять з нею, і кожну поїздку бере з собою корм".

Нині в коментарях триває жваве обговорення, як вийти із ситуації, і що хочуть бачити пасажири в майбутньому. Перевізник заявив, що вивчив досвід іноземних залізниць, напрацював низку пропозицій та рекомендацій, тому найближчим часом їх розглянуть фахівці "Укрзалізниці".

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: СКАНДАЛ! Військового з собакою не пустили в салон потяга! Спливли цікаві нюанси!

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