Військовому відновили ніс з ребра: хірурги про деталі унікальної операції

Незважаючи на важку травму, Богдан витягнув на плечах свого побратима.
В цьому році київські лікарі-отоларингологи зробили декілька унікальних операцій, а саме – військовому відновили ніс, який було відірвано під час боїв.
Подробиці в коментарі для ТСН.ua розповів ЛОР-хірург вищої категорії, кандидат медичних наук Олександр Васильєв, який з колегами проводив цю операцію.
"Йдеться про 22-річного хлопця, звати його Богдан. Станом на 24 лютого минулого року він навчався в Харкові, планував бути фізиком, але, коли почався наступ росіян, він одним з перших взяв до рук зброю. Він приймав активну участь в обороні Харкова, а після цього перевівся до штурмового загону та тримав оборону Бахмута, стримуючи рубіж від "вагнерівців". Під час бойових дій Богдан отримав поранення — уламком йому відірвало повністю ніс. Але, незважаючи на таку важку травму, він витягнув на плечах свого побратима", — розповів нам Олександр Васильєв.
Та продовжує: "Богдана ми лікували протягом 7 місяців, восени хлопець був виписаний. Наша команда у складі 4 лікарів: Олександр Руткас, Марина Дворська, Сергій Коновалов і Олександр Васильєв — виконали всі 3 етапи хірургії. Ця операція вважається однією з найважчих та найунікальніших з реконструкційних оперативних втручань. В Україні їх повноцінно виконує максимум 10 лікарів, за цей рік ми зробили 9 подібних реконструкцій. Ніс реконструювали за допомогою лобного лоскуту. Поясню, що це таке. Лобний лоскут — це на лобі розкреслюється клаптик, ніби форми носу, так званий "метелик", вирізається ця шкіра, але не відрізається, а переноситься на ніс (на лобі дуже гарно тягнеться шкіра). Під час другого етапу операції відновлювалась опорна структура носу. Береться ребро і з нього створюється каркас носа. І третій етап — це формування форми носа. Загалом на всі ці операції треба близько 8 годин хірургії".
За словами Васильєва, завдяки хірургічному втручанню, хлопцю була повернута не лише форма зовнішнього носа, а і на 100% відновлене дихання.
Залишається, ще один косметичний етап операції, але Богдан вже на фронті захищає соборність нашої держави. Дане і всі подібні оперативні втручання були виконані на базі державних клінік (повністю безкоштовно).
"Для кожного лікаря України то є велика честь лікувати наших героїв. Разом до єдиної Перемоги", — додав лікар Васильєв.
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