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Військовому відновили ніс з ребра: хірурги про деталі унікальної операції

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Ігор СеровІгор Серов
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Військовому відновили ніс з ребра: хірурги про деталі унікальної операції

Військовий Богдан з лікарями Мариною Дворською та Олександром Васильєвим. Колаж ТСН.ua

Незважаючи на важку травму, Богдан витягнув на плечах свого побратима.

В цьому році київські лікарі-отоларингологи зробили декілька унікальних операцій, а саме – військовому відновили ніс, який було відірвано під час боїв.

Подробиці в коментарі для ТСН.ua розповів ЛОР-хірург вищої категорії, кандидат медичних наук Олександр Васильєв, який з колегами проводив цю операцію.

"Йдеться про 22-річного хлопця, звати його Богдан. Станом на 24 лютого минулого року він навчався в Харкові, планував бути фізиком, але, коли почався наступ росіян, він одним з перших взяв до рук зброю. Він приймав активну участь в обороні Харкова, а після цього перевівся до штурмового загону та тримав оборону Бахмута, стримуючи рубіж від "вагнерівців". Під час бойових дій Богдан отримав поранення  уламком йому відірвало повністю ніс. Але, незважаючи на таку важку травму, він витягнув на плечах свого побратима", — розповів нам Олександр Васильєв.

Військовий до та після операції. Фото надано О.Васильєвим. / ©
Військовий до та після операції. Фото надано О.Васильєвим.

Та продовжує: "Богдана ми лікували протягом 7 місяців, восени хлопець був виписаний. Наша команда у складі 4 лікарів: Олександр Руткас, Марина Дворська, Сергій Коновалов і Олександр Васильєв — виконали всі 3 етапи хірургії. Ця операція вважається однією з найважчих та найунікальніших з реконструкційних оперативних втручань. В Україні їх повноцінно виконує максимум 10 лікарів, за цей рік ми зробили 9 подібних реконструкцій. Ніс реконструювали за допомогою лобного лоскуту. Поясню, що це таке. Лобний лоскут  це на лобі розкреслюється клаптик, ніби форми носу, так званий "метелик", вирізається ця шкіра, але не відрізається, а переноситься на ніс (на лобі дуже гарно тягнеться шкіра). Під час другого етапу операції відновлювалась опорна структура носу. Береться ребро і з нього створюється каркас носа. І третій етап — це формування форми носа. Загалом на всі ці операції треба близько 8 годин хірургії".

За словами Васильєва, завдяки хірургічному втручанню, хлопцю була повернута не лише форма зовнішнього носа, а і на 100% відновлене дихання.

Залишається, ще один косметичний етап операції, але Богдан вже на фронті захищає соборність нашої держави. Дане і всі подібні оперативні втручання були виконані на базі державних клінік (повністю безкоштовно).

"Для кожного лікаря України то є велика честь лікувати наших героїв. Разом до єдиної Перемоги", — додав лікар Васильєв. 

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Дата публікації
Перегляди
544
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