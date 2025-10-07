Військовополонений повернувся до України і був обурений вчинком дружини: адвокатки здивували історією

Адвокатки Кристина Очкур та Марія Левченко / © ТСН

Адвокатки Кристина Очкур та Марія Левченко вважають, що коли родичам зниклих безвісти та військовополонених виплачують лише 50% заробітної плати військового — це правильно, оскільки так людина після повернення може розпоряджатися своїми грошима.

Про це вони розповіли у коментарі ТСН.ua.

Адвокатки зазначили, що бувають такі випадки, коли рідні військовополонених чи зниклих безвісти гроші військових витрачають на себе. Після повернення з полону військові ж залишаються без копійки. Вони наголосили, що це не закономірність, проте є окремі випадки.

«У нас є випадок і не один: коли дружина отримувала ці гроші і витрачала — на дитину, на оренду квартири, на купівлю машини. І у нас був кейс, коли повернувся полонений і він хотів подати до суду на дружину, бо вона всі його гроші взяла і вклала у квартиру. А він повернувся і сказав — я тебе про це не просив. Він перебував у страшних умовах, вийшов і у нього ні копійки. Щоправда, там справа до суду не дійшла, вони це мирно вирішили. Багато родичів витрачали ці гроші», — пояснила адвокатка Кристина Очкур.

