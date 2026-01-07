Військовослужбовець у СЗЧ і його дівчина продали доньку: деталі шокувального випадку в Миколаєві

Підозрюваній у продажі доньки 21-річній жительці Миколаєва загрожує до 15 років ув’язнення / © ТСН

Стали відомі подробиці цинічної історії про продаж новонародженої дівчинки, яка сталася у Миколаєві та набула резонансу.

Як відомо, поліція Миколаївщини днями повідомила, що викрила подружжя, яке продало власну новонароджену дитину та спочатку попрохало від покупця завдаток у сумі 8 тис.грн. (загальна сума, яку вони прохали у покупця становила 10 тис.доларів).

Як з’ясував ТСН.ua, ці 8 тисяч гривень співмешканці, 21-річна мати та 38-річний батько дитини розділили між собою, щоб витратити на власні потреби. 5 тисяч гривень забрала собі мати дитини, а 3 тисячі — батько — цей факт в коментарі для ТСН.ua підтвердила речниця поліції миколаївської області Марина Калина.

«Мати та батько дитини написали розписки про те, що зобов’язуються віддати немовля після народження», — уточнила Марина Калина.

Підозрювана у продажі доньки 21-річна мешканка Миколаєва. Фото: Нацполіція

Крім того, за її даними, рішення про продаж дитини було у цих співмешканців спільним. Це вони вирішили в той час, коли жінка була вагітною. Раніше, за даними поліції і чоловік, і жінка притягувалися до відповідальності за незаконне зберігання наркотиків.

Затримання батька дитини. Фото: Національна поліція

За словами правоохоронців, після того, як ці співмешканці були викриті та затримані, з їхнього боку не було заяв про те, що вони шкодують про продаж дитини.

Своєю чергою, низку інших подробиць повідомила пресслужба Центрального районного суду Миколаєва, рішенням якого чоловіка та жінку було заарештовано.

«Слідчим суддею Центрального районного суду м.Миколаєва Іваном Дірком розглянуто клопотання стосовно 21-річної жінки та її 38-річного співмешканця, який є військовослужбовцем, що самовільно залишив частину, підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 149 КК України», — повідомила пресслужба суду.

За її даними, відповідно до матеріалів клопотання, у підозрюваного та його співмешканки, коли вона була вагітна, виник умисел на продаж майбутньої дитини.

«В подальшому вони підшукали особу, яка погодилась купити новонароджену дитину. Особа діяла під контролем правоохоронних органів. Підозрювані отримали від неї два авансових платежі на суму 8 тис гривень, а після народження дитини, передали її останній та отримали грошову винагороду у сумі 10 тис доларів», — повідомив суд.

Чому вирішили продати дитину

За офіційними даними суда, під час засідання мати дівчинки повідомила, що вони не встигали створити належні умови для виховання дитини і вона хотіла, щоб та потрапила в сім’ю, а не до інтернату. Також зазначала, що вже мала дитину, стосовно якої її було позбавлено батьківських прав.

Її співмешканець визнав провину та просив суд застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

За результатами розгляду, слідчий суддя Іван Дірко ухвалив застосувати до жінки запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням розміру застави у сумі 332 800 гривень, стосовно її співмешканця у вигляді тримання під вартою із заставою у сумі 665 600 гривень. Слідство триває, батькам дитини загрожує до 15 років ув’язнення.

За даними джерел ТСН.ua серед правоохоронців, є підстави вважати, що жінка вирішила продати дитину, тому як відчувала брак коштів.

«Але при цьому зізналась, що наркотики вживала не так давно — у минулому році. Можливо, хотіла отримати гроші саме для купівлі наркотиків. Також відомо, що її першій дитині зараз 2 роки, ця дитина проживає в прийомній родині. Мати позбавлена батьківських прав», — повідомило нам поінформоване джерело серед правоохоронців.

Крім того, правоохоронці зазначають, що після вилучення немовля було направлено у стаціонарний заклад, після чого суд буде вирішувати його долю.

«Цілком ймовірно, що згодом дитину може взяти на виховання прийомна родина», — резюмують правоохоронці.