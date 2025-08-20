ТСН у соціальних мережах

Ексклюзив ТСН
238
2 хв

Військовий, який подарував Трампу ключку для гольфу, звернувся до президента США

Військовий попросив Трампа врахувати думку українських воїнів.

Автор публікації
Ірина Маркевич
Костянтин Картавцев

Костянтин Картавцев / © ТСН

В Офісі президента розповіли, який подарунок привіз Володимир Зеленський Дональду Трампу. Американський очільник відомий своєю любов’ю до гри в гольф. Саме тому українська команда і вирішила подарувати йому ключку. І не просту, а з історією. Адже її передав Трампу молодший сержант ЗСУ Костянтин Картавцев, який втратив ногу на фронті, рятуючи побратимів. Гольф став для військового частиною реабілітації.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Ірини Маркевич.

Костянтин отримав поранення у Серебрянському лісі на Луганщині, коли треба було евакуювати поранених.

«Підірвались на міні, коли виносили своїх хлопців», — каже він.

Довелося рятували його і ще 5 поранених. Побратима, що виніс його з поля бою, Костянтин називає рідною людиною.

Після поранення Костянтин Картавцев поставив собі мету — повернутися у рідну десантно-штурмову 95 бригаду. Як тільки дозволили лікарі — одразу почав тренуватися. А коли реабілітолог запропонували вчитися гри в гольф — ні секунди не вагався. На протезі гольф полями Костянтин проходить з десяток кілометрів за тренування.

Він виграв чемпіонат України серед військових, зі своєю командою зайняв призові місяця на чемпіонаті світу з гольфу у Мюнхені. Коли стало відомо про візит Президента у Білий дім, у гольф-клубі запропонували передати Трампу презент — у вигляді ключки. На ній автограф Костянтина і гравюра.

Палкий поціновувач гольфу Дональд Трамп — оцінив презент. І навіть записав особисте звернення до Костянтина.

Якби у сержанта Костянтина Картавцева була можливість особисто поспілкуватися з Трампом він сказав би головне.

«Я б хотів, щоб Трамп почув від військових, що ми хочемо перемоги. Це коли наш супротивник більше не зможе на нас нападати, це буде перемога. Коли у нас буде більше зброї — це буде позиція сили з позиції сили нам буде легше розмовляти з нашими ворогами», — каже він.

Не здаватися — це його життєве кредо. Костянтин, після ампутації повернувся у свою рідну бригаду і є чинним військовослужбовцем ЗСУ. Коли був у лікарні зробив пропозицію коханій. І здійснив ще одну свою заповітну мрію. Батько двох дорослих синів у першому шлюбі — мріяв про дівчинку. Рік тому народилася Ніколь.

Кості всі телефонують з питанням, чи він бачив особисте звернення Трампа, але він сьогодні надто заклопотаний тато. У середнього сина також день народження.

У нього залишилася одна мрія, щоб Ніколь не знала, що таке війна, і щоб українські військові змогли повернутися до дому і бачити, як ростуть їх діти у вільній країні.

