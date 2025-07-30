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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
95
Час на прочитання
2 хв

Військовий, який втратив на фронті руки та ноги, самостійно керує автомобілем: неймовірна історія

Український військовий розповів, як він реалізував свою мрію сісти за кермо.

Автор публікації
Фото автора: Марія Кужик Марія Кужик
Микола Шот

Микола Шот / © ТСН

40-річний ветеран із Новояворівська на Львівщині керує авто, попри ампутовані руки і ноги. Про те, щоби після тяжких поранень сісти за кермо, мріяв давно.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Марічки Кужик.

40-річний ветеран ЗСУ Микола Шот важке мінно-вибухове поранення дістав торік. Він втратив усі кінцівки. Але вже сьогодні їздить на авто. У нього 20 років водійського стажу, любов до керма, каже, ще з юності. Від їзди навіть після чотирьох ампутацій відмовлятися не схотів. Тож вирішив переобладнати автівку під нові потреби. Довелось вдосконалити кермо, перемикання передач, а також спеціальне кріплення, щоб відчиняти двері. Все, каже ветеран, зроблено так, щоб кермувати було зручно й безпечно.

Він пішов воювати у перший день повномасштабного. Перше поранення дістав у 2023 році, за три місяці реабілітації — знову рушив на фронт. Але торік у лютому — вже набагато тяжча, мінно-вибухова травма на Бахмутському напрямку. Тоді Микола впав у кому, прокинувся вже у шпиталі. І побачив, що втратив руки і ноги. Так прийшло усвідомлення, що жити доведеться зовсім інакше.

«Тримали під препаратами, психотерапевти, психологи біля мене кожен день сиділи. Вони мене вкривали, щоб я себе не бачив, який я є. бо це був би шок. Я не хотів, щоб мене жаліли. Бо ця жалість. Я хотів навпаки, щоб мною захоплювалися», — пригадує Микола Шот.

Микола отримав протези і пройшов реабілітацію у центрі «Незламні».

«Я дальше хотів жити, як всі нормальні люди своїм звичайним життям», — каже він.

І хоча багато хто у це не вірив — він прагнув сісти за кермо. Кроком першим - було придбати автівку. Майже півмільйона гривень на неї вдалось зібрати завдяки благодійному забігу у Новояворівську. Переобладнувати авто ветерану допомагав протезист Олесь Солодуха. Каже, вперше адаптовував машину під ветерана одразу з чотирма ампутаціями. Зізнається, ще не все ідеально, конструкцію ще буде допрацьовувати.

Перші тренування за кермом після ампутацій Микола пройшов на спеціальному майданчику. А нині вже їздить самостійно. Каже, коли люди бачать його за кермом, не приховують здивування. Його тішить, що дедалі більше людей таки дотримуються правил паркування — не займають місця для людей з інвалідністю. І закликає побратимів не боятись викликів, а попри все йти до мети.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН новини ДЕНЬ 30 липня. ПОТУЖНИЙ ЗЕМЛЕТРУС накрив КАМЧАТКУ! У США завод РОЗІРВАЛО НА ШМАТКИ

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Дата публікації
Кількість переглядів
95
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