Військовий із 3 групою інвалідності пішов у СЗЧ, щоб лікуватися: його суворо покарали

Військовий пішов у СЗЧ, оскільки потребував лікування

Сумський районний суд виніс суворий вирок молодшому сержантові, який самовільно залишив місце служби в умовах воєнного стану.

Попри наявність третьої групи інвалідності, бойове поранення та перенесений інфаркт, суд призначив бійцеві 5 років позбавлення волі.

Позиція військового

Обвинувачений — уродженець Запорізької області, ветеран АТО, який 2022 року пішов на фронт добровольцем. У червні 2023-го він дістав бойове поранення, а за два тижні після цього переніс гострий інфаркт міокарда.

У суді чоловік пояснив: ВЛК тричі визнавала його «обмежено придатним», але командування ігнорувало рекомендації щодо переведення до тилових підрозділів. 12 грудня 2023 року, перебуваючи на Сумщині, він попередив командира, що йому погано і він їде лікуватися. Не отримавши офіційного дозволу, боєць взяв таксі та поїхав додому на Запоріжжя, де перебував до червня 2024-го, поки сам не з’явився до поліції.

Свідчення підсудного / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Докази та медичні експертизи

Суд дослідив численні медичні документи:

Червень 2023: вогнепальне осколкове поранення передпліччя.

Червень 2023: гострий інфаркт міокарда.

Липень-жовтень 2023: висновки ВЛК — обмежено придатний (придатний для служби в ТЦК та частинах забезпечення).

Червень 2024: встановлено 3 групу інвалідності безстроково.

Попри це суддя наголосив: на момент самовільного залишення частини (СЗЧ) боєць офіційно вважався придатним до служби (хоча і з обмеженнями). Юридично він був зобов’язаний виконувати обов’язки, доки не вийде наказ про його звільнення або переведення.

Чому не дали умовний термін

Суд кваліфікував дії військового за ч. 4 ст. 408 КК України (дезертирство в умовах воєнного стану). Термін відсутності (майже пів року) та небажання повертатися до частини стали вирішальними для визначення мети — ухилення від служби загалом.

Важливий юридичний нюанс: згідно зі змінами в законодавстві від грудня 2022 року, судам заборонено призначати умовні терміни (стаття 75 КК) за дезертирство та самовільне залишення частини в умовах воєнного стану.

«Виправлення обвинуваченого можливе лише в ізоляції від суспільства. Підстав для звільнення від покарання з випробуванням немає через пряму заборону в законі», — йдеться у вироку суду.

Вирок

Суд визнав молодшого сержанта винним за ч. 4 ст. 408 КК України і призначив мінімальну санкцію за цією статтею — 5 років позбавлення волі. Термін відбування покарання рахуватимуть від дня фактичного затримання. Боєць має право оскаржити це рішення в апеляційному суді.