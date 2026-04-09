Військовий назвав місто України, яке Росія вважає своєю "основною ціллю" для ударів

Військовий розповів, як можна збивати російські дрони / © tsn.ua

Реклама

Київ залишається головною ціллю ворожих атак, проте теперішні правила захисту міста іноді межують з абсурдом.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів військовослужбовець Ігор Луценко.

Дрони-перехоплювачі замість «Гепардів»: чому це заборонено

Луценко звертає увагу на парадоксальну ситуацію: захисникам неба дозволено використовувати в місті потужні зенітні установки Gepard і кулемети Browning, але застосування дронів-перехоплювачів офіційно під забороною.

Реклама

«Це абсурдна ситуація, „армійщина“: у місті можна стріляти з кулеметів, але не можна дронами-перехоплювачами, які працюють дуже точно. Оператор у разі потреби може підірвати його в повітрі, щоб він нікому не впав на голову. Проте формально це заборонено. Я б це питання реформував і робив ставку саме на перехоплювачі», — каже Ігор Луценко, співзасновник «Центру підтримки аеророзвідки».

Радари на хмарочосах і досвід Другої світової

Другою важливою пропозицією експерта є використання висотних точок міста для розміщення засобів виявлення. Луценко вважає, що Київ має використовувати свої недобудови та промислові об’єкти як вежі ППО.

Основні ідеї для захисту громади:

Розміщення радарів на висотках: що вище радар, то менше «мертвих зон» і то далі видно ворожий дрон.

Створення спеціальних веж: за прикладом Другої світової війни будувати окремі башти для розрахунків ППО та радіолокаційних станцій.

Київська територіальна громада має достатньо фінансів, щоб самостійно розбудовувати ці додаткові потужності.

«Що вище радар, то далі йому буде видно. У Києві велика кількість недобудов та інфраструктурних об’єктів, на яких можна було б їх розмістити», — наголошує військовий.

Реклама

Кінець «секторів вогню»

Ігор Луценко також розкритикував занадто жорстке обмеження секторів роботи мобільних вогневих груп у місті. На його думку, ППО має працювати там, де це зручно й ефективно, а не там, де «дозволив громадський люд».

«Не дай Боже, кудись в інший сектор розвернутися — це нонсенс, так не має бути. Цю проблему слід вирішувати шляхом розміщення ППО на зручних позиціях, а не у визначених „квадратах“», — резюмував він.

